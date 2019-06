James Rodriguez | “A Napoli con Ancelotti? Per adesso penso alla Copa America”

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’edizione online del Corriere dello Sport riporta le parole dida San Paolo dopo la partita della Colombia contro il Qatar “Andare ale tornare a lavorare con? Non so, per ora sto solo pensandonazionale e a giocare una buona Coppa America“. Il calciatore del Real Madrid non si espone prima che l’affare tra i club venga chiuso, del resto quello che aveva da dire lo ha già detto adnelle loro telefonate, il resto è solo questione di soldi. La sua Nazionale è già qualificata per i quarti dellaAmerica esi è reso protagonista di due prestazioni esemplari, prima contro l’Argentina di Messi e ieri con l’assist vincente per il gol di Zapata L'articolo: “Acon? PerAmerica” ilsta.

DiMarzio : #Napoli-#JamesRodriguez, avanti tutta Nuovi contatti positivi: fissata la cifra del riscatto ?? - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA #Napoli, #James Rodriguez adesso è vicinissimo. A un passo l’accordo per il prestito con il Real Mad… - Sport_Mediaset : +++ FLASH +++ #Napoli, #ADL: 'James Rodriguez desiderio di Ancelotti, non so se serve al 100%', è costosissimo: st… -