Italia-Sud Africa hockey prato femminile | Series Finals 2019 | orario d’inizio e come

Italia-Brasile 0-0 Diretta Sudamericane pericolose - azzurre in affanno : Appuntamento alle ore 21 a Valenciennes in uno Stade du Hainaut gremito. La tensione come le attenzioni sono tante. azzurre e brasiliane condividono lo stesso albergo. Spazi in comune ma orari di...

Lavoro - lettera aperta al premier Conte : "Il futuro dell'Italia passa dal Sud" : Cgil, Cisl e Uil lanciano un messaggio forte e chiaro al governo: "Riportare il Mezzogiorno ad essere artefice del proprio...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia-Ecuador 0-1. Olivieri sbaglia dal dischetto - Mina ci punisce : sudamericani sul podio : Amaro epilogo per l’Italia ai Mondiali Under 20 di Calcio: gli azzurrini sono stati sconfitti dall’Ecuador per 0-1 dopo i tempi supplementari nella finale per il terzo e quarto posto e devono così accontentarsi di restare ai piedi del podio. Decide un gol di Mina al 104′ dopo che Olivieri pochi minuti prima si era procurato ed aveva poi fallito un rigore. Primo tempo soporifero, latitano le conclusioni, tanto che bisogna ...

VNL : le ragazze Italiane battono la Corea del Sud - gli uomini affrontano il Giappone : Giornata ricca di notizie quella odierna, con la VNL che tiene incollati centinaia di migliaia di appassionati e che anche oggi presenta un appuntamento interessante: gli uomini sfideranno la rappresentativa Giapponese. Italia femminile: buoni ascolti in TV Oltre all'ottimo risultato ottenuto in campo dalle ragazze di Mazzanti, pur prive dell'attaccante di punta Paola Egonu, ben sostituita da una Sorokaite superlativa, c'è da segnalare anche gli ...

Volley - malore per Paola Egonu : portata via in barella dopo Italia-Corea del Sud - azzurra in ospedale : Paola Egonu ha avuto un malore al termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile andato in scena ieri sera al PalaBarton di Perugia. L’opposto della nostra Nazionale, protagonista di una partita vertiginosa conclusa con 27 punti fondamentali per la vittoria contro la compagine asiatica, ha avuto un mancamento ed è stata portata via in barella: si parla di un calo di pressione dovuto al caldo. ...

Nations League Volley – L’Italia travolge la Sud Corea e si piazza al primo posto nel torneo : Vittoria convincente per l’Italia che supera 3-1 la Sud Corea e conquista la prima posizione nel torneo L’Italia continua a vincere. Nella seconda tappa di Perugia, davanti al pubblico del PalaBarton, le azzurre superano 3-1 (3-1 25-17, 25-21, 23-25, 25-13) la Sud Corea e raccolgono il 9 successo stagionale. Coach Mazzanti alterna la rosa, conferma De Gennaro come libero, schiera Egonu, Bosetti, Malinov e Danesi insieme alle ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - le pagelle delle azzurre. Egonu a corrente alternata - Bosetti determinante : Successo più sofferto del previsto, ma ugualmente fondamentale quello raccolto dalla Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - nona vittoria e prima posizione in classifica per le azzurre! : Prosegue con la seconda vittoria consecutiva il cammino della Nazionale italiana nella quarta tappa della Nations League 2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Davide Mazzanti, impegnata sul campo del PalaBarton di Perugia, ha avuto la meglio sulla Corea del Sud al termine di un incontro più complicato del previsto, concluso con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13). Le azzurre hanno dominato nel primo parziale accusando ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre spengono la luce nel finale del terzo set : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Vincente Egonu da zona 2 3-1 Egonuuuu!!! Vincente la diagonale stretta da zona 2 2-1 Vincente il primo tempo di Danersi sulle mani del muro 1-1 Invasione a rete di Danesi 1-0 Fallo in palleggio Corea 23-25 Out l’attacco di Egonu e si va al quarto set. Italia addormentata nel finale del terzo set e le coreane accorciano le distanze: 2-1 23-24 Mano out di Kim da zona 4. Attacca solo ...

DIRETTA/ Italia Corea del Sud - risultato 2-0 - streaming video e tv : 25-18 - 25-21 : DIRETTA Italia Corea del sud: info streaming video e tv della partita di volley femminile, secondo match nella 4settimana della Nations league.

LIVE Italia-Corea del Sud 2-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel terzo set nonostante gli errori : 16-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-11 Errore al servizio Corea 15-11 Mano out di Kang da zona 4 15-10 Missile di H. Kim da zona 2 14-10 La free ball di Pietrini! 13-10 Gran botta di Pietrini in diagonale da zona 4. prova a scuotersi la giovane azzurra, bravissima in questo caso 12-10 Aceeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiii decisiva in quersto momento non fdacile per le Azzurre 11-10 Out H. Kim ma Pietrini aveva ancora sbagliato la ...

LIVE Italia-Corea del Sud 2-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Sprint vincente delle azzurre nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Muroooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 4-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-0 Out Kang da zona 4 2-0 Egonu vincente contro il muro a uno da zona 2 1-0 Pietrini vincente da zona 4 sulle mani alte del muro ma che difesa per l’Italia!!! 25-21 Invasione sopra a rete di Y. Kim da zona 4 e si chiude qui un secondo set a due volti per l’Italia che ha accelerato ...

