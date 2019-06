Italia-Egitto | ' Culture a confronto' tra arte poesia musica e food

Regeni - ministro Lavoro Egitto : “Omicidio ordinario - può succedere anche in Italia”. Ma con al-Sisi giustiziate 144 persone : L’uccisione di Giulio Regeni a Il Cairo, nel gennaio 2016, è stato “un omicidio ordinario”. Le parole pronunciate dal ministro del Lavoro egiziano, Mohamed Saafan, alla sessione della Conferenza internazionale del Lavoro in corso a Ginevra e riportate dal portale arabo al-Bawaba riportano la vicenda indietro nel tempo. A quando il governo egiziano non era disposto a percorrere altra strada se non quella della criminalità ...