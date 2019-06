Istat | “persi” 420mila italiani dal 2008 Fico | “È a rischio il futuro del Paese”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Non solo debito e calo demogra. Nel rapporto annuale dell’si parla anche di cervelli in fuga,che hanno lasciato il paese alla ricerca di migliori opportunità, soprattutto di lavoro. I dati delineano uno scenario netto: il saldo migratorio con l’estero degliè negativo dale ha prodotto una perdita netta di circa 420 mila residenti. Circa la metà (208 mila) vanno dai 20 ai 34 anni e quasi due su tre hanno un’istruzione medio-alta. Sono numeri che ripropongono le proporzioni di un trend che non si arresta, come indicano anche altri rapporti dell’istituto di statistica. E oltre ai giovani che decidono di espatriare, chi fa la scelta di rimanere generalmente lascia la famiglia sempre più tardi, sperimentando percorsi di vita “meno lineari del passato”, che spostano in avanti le tappe di transizione allo stato adulto. Più della metà ...

SantinaMastrone : @maumartina la smetta di dire cretinate ieri @nzingaretti ha annunciato che si sono persi 35.000 posti di lavoro, r… -