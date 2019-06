IPC a Praga su prebiotici | probiotici e postbiotici | allo studio applicazioni terapeutiche

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Sono giunti da ogni dove scienziati e ricercatori per presentare gli ultimi risultati ottenuti e confrontarsi con altri colleghi su un mondo che è in continua espansione, quello dei batteri ad uso terapeutico. Vengono normalmente chiamati “” e di norma non sono tossici. Parliamo di microrganismi tipo quelli presenti nello yoghurt e nei fermenti lattici acquistati in farmacia. Ormai vengono investigati in ogni ambito clinico, dai problemi intestinali a quelli del sistema nervoso centrale, nelle allergie, in ambito dermatologico, pediatrico, cosmetico, ginecologico, immunologico, obesità, ecc. Non solo fermenti lattici Dal 17 al 20 giugno a, nella Repubblica Ceca, è stato organizzato il 13-esimo appuntamento IPC, una conferenza internazionale su, microbiota intestinale e salute. Nel Centro Convegni, con una vista panoramica sulla città di, ...