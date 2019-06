Inter | Suning rivoluziona il club | i prossimi 5 passi | dallo stadio al mercato

Inter - Conte avrebbe presentato una richiesta a Suning : Dybala : L'ufficializzazione di Conte all'Inter non è stata una vera e propria sorpresa di mercato, anche se gran parte dei tifosi bianconeri non hanno apprezzato la scelta dell'ex capitano e allenatore della Juventus di andare ad allenare la rivale per eccellenza. L'arrivo del tecnico leccese all'Inter è un evidente dimostrazione delle ambizioni della società di Suning, che vuole ritornare a vincere. Secondo il noto giornale QS, sarebbe pronto un super ...

Suning : le responsabilità verso l'Inter e verso il calcio italiano : Se al contrario si continuerà a perseguire la politica del 'braccino corto' nessuno si lamenti se la Juventus arriverà al 273mo scudetto senza mai vincere una Champions e se il calcio vero dovremo ...

Intersport si allea con Suning per sbarcare in Cina : Intersport Suning – Il rivenditore di articoli sportivi Intersport ha raggiunto un accordo con Suning, proprietario dell’Inter, per poter fare il proprio ingresso sul mercto in Cina. Lo riporta “Palco 23”, spiegando che l’alleanza consentirà alla società cinese di vendere prodotti del marchio e aprire nuovi negozi in diverse città, anche se la strategia è […] L'articolo Intersport si allea con Suning per sbarcare in Cina è ...