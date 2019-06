Incidente | tir perde cassone | morta 29enne Asse Mediano | travolta da carico patate

MotoGp – Petrucci svela : “Incidente Lorenzo? Ho visto lui e Valentino Rossi andare forte - avessero fatto quella curva mi sarei ritirato” : Danilo Petrucci chiude terzo il Gp di Barcellona ed evita la maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo: il pilota Ducati si prende il secondo posto e prova a spiegare la dinamica dell’incidente La maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo ha ‘rovinato’ il Gp di Barcellona, mettendo fuori gioco Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, regalando a Marquez la vittoria. Chi fortunatamente non è stato coinvolto è Danilo ...

Rally Sardegna 2019 : Incidente e ritiro per Ogier! Sordo al comando ma Tanak è vicino e allunga su Neuville : La prima vera giornata di gara nella sedicesima edizione del Rally di Sardegna è stata ricca di colpi di scena e problemi anche per i migliori piloti del WRC, ma alla fine sorride piuttosto nettamente all’estone Ott Tanak che allunga in maniera importante su Thierry Neuville e vede il leader del Mondiale Sebastien Ogier costretto al ritiro per un grave errore di guida sul finire di mattinata. La testa della corsa è però occupata dallo ...

Terribile Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria : TIR si ribalta e perde enorme carico di angurie [FOTO] : Stamattina s’è verificato un Terribile incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nel territorio reggino, in una galleria nella carreggiata Nord tra Bagnara e Palmi, lungo la costa Viola, al km 408 dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito. Il tratto autostradale è chiuso con pesanti ripercussioni al traffico: uscita obbligatoria ...

Incidente A4 - auto sotto un tir : morta una donna/ San Donà di Piave : traffico in tilt : Incidente A4, auto sotto un tir: morta una donna di 65 anni. Dinamica al vaglio: marito sotto choc, conducente camion ferito lievemente.

Trani - Incidente : giovane morto schiacciato mentre cambiava ruota tir : Trani, incidente: giovane morto schiacciato mentre cambiava ruota tir Il ragazzo, 22 anni, lavorava per una società di soccorso stradale, è deceduto sotto il mezzo del quale stava sostituendo il pneumatico. È accaduto nel Barese, in via Andria nei pressi dello svincolo stradale della statale 16 Parole chiave: ...

Trani - Incidente sul lavoro : 22enne muore schiacciato da un tir - inutili i soccorsi : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Trani, nella provincia pugliese denominata Bat (Barletta-Andria-Trani), non lontano dal capoluogo di regione, Bari. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un giovane di 22 anni, dipendente di una ditta che si occupa di soccorso stradale nel barese, è morto schiacciato dalla motrice di un grosso tir. L'uomo era intervenuto per riparare una gomma forata, poi, per cause ancora in ...

Verona - Incidente sull’A22 : scontro con un tir - automobilista resta incastrato e muore : Un 51enne di Mantova è morto in un incidente avvenuto venerdì mattina in A22 fra Verona Nord e Affi. L'urto è avvenuto sulla corsia Nord dove, a seguito di un tamponamento tra un’auto in transito e un autoarticolato in sosta su una piazzola dedicata, è rimasto incastrato all'interno della macchina l'automobilista.

Incidente A7 : 22enne muore carbonizzato sotto un tir vicino Tortona : L’audi si è incendiata nell’impatto col camion sulla Milano-Genova, senza successo l’intervento dei vigili del fuoco. Da chiarire le dinamiche del tragico Incidente che ha portato alla morte di un ventiduenne sulla Milano-Genova all’altezza di Tortona, in provincia di Alessandria. Intorno alle sette di questa mattina l’audi con alla guida il giovane procedeva sull’A7 in direzione Milano quando si è schiantata a velocità contro un camion ...

F2 - Risultato gara-2 GP Monaco 2019 : Anthoine Hubert vince al fotofinish su Deletraz. Incidente e ritiro per Luca Ghiotto : Anthoine Hubert vince gara-2 del GP di Monaco 2019 (la prima della carriera in F2) resistendo in partenza a Luis Deletraz e poi controllando agevolmente per tutti i trenta giri della corsa. Lo svizzero della Carlin ha seguito il rivale presentando un vero attacco alla testa solo nel finale ma si è dovuto accontentare della seconda piazza che comunque rappresenta per lui il primo podio stagionale; terzo Guanyou Zhou (Uni-Virtuosi) che ha ...

Incidente in A4 - auto contro un tir nella piazzola di sosta : 2 morti. Chiusa l'autostrada : Gravissimo Incidente stamani alle 7,30 in A4, fra Villesse e Redipuglia verso Trieste: un'auto si schianta sotto a un camion fermo in una piazzola di sosta. Le due persone che viaggiavano a bordo...

Gorizia - Incidente in A4 verso Trieste : auto finisce sotto un tir - due morti : Un bruttissimo sinistro stradale si è verificato questa mattina sulla A4, in provincia di Gorizia, tra le località di Villesse e Redipuglia, in direzione Trieste. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, un'auto è finita sotto un tir che in quel momento era parcheggiato in una piazzola di sosta. Le cause dell'incidente attualmente non sono state ancora rese note, così come i nomi delle due vittime. Per loro, purtroppo, non c'è ...

Incidente Tiburtina - tir investe e uccide ciclista/ Roma - trascinato per alcuni metri : Incidente mortale sulla Tiburtina oggi a Roma: tir travolge e uccide ciclista. Autista 'non mi sono accorto di nulla', vittima trascinata per diversi metri.

GF 16 - Francesca De Andrè ha avuto un Incidente : si ritirerà? : Francesca De Andrè del Grande Fratello di Barbara d’Urso si fa male: cos’è successo Questi ultimi giorni sembrano essere stati complicati per Francesca De Andrè del GF 2019. Cosa le è successo? Come tutti sapranno il suo fidanzato Giorgio Tambellini è stato sorpreso dai fotografi di Oggi insieme ad un’altra per le strade di Milano, facendo così andare su tutte le furie Francesca nel momento in cui è stata informata di questa ...