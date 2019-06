allmusicnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) In“La, ildei NoItalian Flavour Tornano nei digitale nelleitaliane i NoItalian Flavour, con il“Lagiusta”. – Non ha importanza , quanto siamo giovani o anziani o quanto ci abbia segnato o insegnato la vita. Se vogliamo divertirci non esiste distinzione…quando c’è divertimento c’è giovinezza,si rievoca l’infanzia e se sotto il sole o davanti ad un mare blu…cosa possiamo voler di più-. Intanto i Nohanno pensato di darvi un idea di quale sarà “Lagiusta” delle vostre vacanze…siete pronti a ballare? L’avventura non finisce mai. Ci saranno presto altre novità. Saranno la sensibilità e la bravura di artisti come Gatto Panceri , Claudio Bastianelli ed il Grande Bobby Solo ...

DalilaNesci : HANNO SPESO ALTRI SOLDI DEI CITTADINI! Stamattina è passata una proposta presentata dal PD che prevede di regalar… - pest_vamonos : In radio e negli store digitali “La destinazione giusta”, il nuovo singolo dei No Name Italian Flavour - musicaworldIT : In radio e negli store digitali “La destinazione giusta”, il nuovo singolo dei No Name Italian Flavour -