In futuro gli smart speaker potrebbero salvarvi la vita | letteralmente

E se il futuro fosse degli smartphone con doppio display? Ecco l’idea di Samsung : Da Samsung arriva un nuovo interessante brevetto che potrebbe anticiparci il design scelto dal produttore coreano per uno o più dei suoi prossimi smartphone L'articolo E se il futuro fosse degli smartphone con doppio display? Ecco l’idea di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Volare senza pilota : in tantissimi pronti a viaggiare sugli aerei del futuro : Una ricerca ANSYS rivela che il 70% degli intervistati si aspetta di viaggiare su un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il Global Autonomous Vehicle Study di ANSYS analizza l’atteggiamento dei consumatori nei confronti dei velivoli autonomi Il 70% delle persone intervistate afferma di essere pronto a Volare su un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il dato emerge da un’indagine globale commissionata ...

Cagliari : il futuro di Barella sembra davvero deciso - anche Joao Pedro potrebbe andare via : Cagliari sempre in movimento sul mercato. Nicolò Barella è sempre uno degli elementi più desiderati del calciomercato. Grazie all'ennesima stagione importante, il centrocampista Cagliaritano è divenuto uno dei pezzi pregiati del nostro calcio. Per lui si sono fatte avanti alcune società importanti, italiane ed estere. Pare però che, al momento, il club che ha avanzato la migliore proposta sia l'Inter. Antonio Conte lo vuole nel suo nuovo ...

Collina : «Il futuro del Var sono gli specialisti - ma serve tempo» : «Il Var è il presente e anche il futuro del calcio». Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della Fifa, interviene così a Radio Anch’Io Sport su Radio 1 Rai. «L’uso del Var è cresciuto molto in tutto il mondo, come sta dimostrando anche il Mondiale femminile – ha detto Collina -. Il futuro è la specializzazione, ma […] L'articolo Collina: «Il futuro del Var sono gli specialisti, ma serve tempo» è stato realizzato da Calcio e ...

La Gazzetta : “Il futuro di Lozano al Napoli…restano alcuni nodi da sciogliere” : Hirving Lozano è un desiderio mai celato di Carlo Ancelotti, che l’ha richiesto espressamente al presidente De Laurentiis. De Laurentiis ha la ferma intenzione di voler soddisfare la richiesta del mister. Per il suo approdo al Napoli ci sono da convincere sia il giocatore che la sua famiglia. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il mercato è alimentato sempre dalle stesse persone che a volte ...

Domande a cui Lucifer 5 deve dare risposta - dal futuro di Chloe al figlio di Amenadiel e Linda : Lucifer 5 è l'ultima stagione della serie TV, che chiuderà il cerchio sulle storie del diabolico protagonista interpretato da Tom Ellis. Dopo aver scoperto la verità sul suo partner, Chloe ha compiuto un percorso di ricerca che l'ha portata a capire quali fossero i suoi sentimenti per lui. La quarta stagione ha regalato ai fan un finale dolce-amaro. Dopo aver confessato il proprio amore reciproco, Lucifer e Chloe si sono detti addio; lui ha ...

Manchester United - Lukaku confessa : “Per me Conte è il migliore - ho già preso una decisione per il mio futuro…” : Lukaku ha scelto il club per il suo futuro Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, è stato l’obiettivo di diversi club in Europa, oltre all’Inter, è stato accostato anche al Napoli. Ora arrivano le sue dichiarazioni sul suo futuro e sembra abbastanza chiaro che ha scelto l’Inter. Lukaku è stata una delle prime richieste di Antonio Conte ha fatto come prima richiesta proprio Lukaku per quanto riguarda ...

Il futuro è già deciso - Griezmann esce allo scoperto : “non so se continuerò nella Liga - voglio divertirmi” : L’attaccante francese ha parlato del proprio futuro, sottolineando come deciderà la sua prossima squadra nel giro di due settimane Antoine Griezmann sembra avere le idee chiare circa il suo futuro, ma al momento non ha nessuna intenzione di rivelarlo. L’attaccante francese lascerà l’Atletico Madrid come annunciato a suo tempo, ma bisogna attendere l’inizio di luglio affinché il suo nuovo club possa pagare la ...

De Ligt conteso - ma ha le idee chiare : “Voglio decidere io il mio futuro…” : E’ destinato a diventare un tormentone. Uno dei giovani in prospettiva più interessanti del panorama mondiale, già veterano e già protagonista in campo europeo, De Ligt è conteso da diverse squadre. Di certo, è sicuro che lascerà l’Ajax, ma il grande interrogativo è legato a dove andrà a giocare. Da tempo si dà in pole il Barcellona, ma il ragazzo ha confessato di essere stato ‘invitato’ da Cristiano Ronaldo ad ...

Nel futuro intese contrattuali tra i colossi della rete e gli editori dell'informazione : Dagli Stati Uniti rimbalza una notizia destinata a rinfocolare le polemiche sul rapporto, ancora squilibrato, tra i colossi del web e i produttori di informazioni giornalistiche.Il 40% dei click di Google arriva dalle notizie. Nel 2018 il gigante di Mountain View ha guadagnato almeno 4,7 miliardi di dollari grazie alle notizie pubblicate su Google News.La stima arriva da uno studio della News Media Alliance, l’alleanza che raggruppa gli ...

L'Italia ospiterà uno dei supercomputer del futuro - Bussetti : "L'assegnazione è motivo d'orgoglio" : L’Italia è stata selezionata per ospitare uno dei supercomputer europei del futuro, capace di uno straordinario numero di operazioni al secondo. Bologna, rende noto il ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, è stata individuata come sede dal Comitato europeo sul calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC).“L’assegnazione è motivo di orgoglio per il nostro Paese”, rileva il ...

Igli Tare apre al Milan : "Il futuro? Tutto è possibile". Paolo Maldini in pressing : Non sono più soltanto voci. Già, ora una sostanziale conferma arriva dal diretto interessato, Igli Tari, che apre al Milan che lo cerca con insistenza per il ruolo di ds. "Io sono in un grande club e la Lazio è un ambiente familiare. Questo è un fattore molto importante per ottenere dei risultati po

“Destinazione futuro” : il concorso che porta la scuola e le idee degli studenti nello Spazio : Una delle maggiori società al mondo nell’aeroSpazio, ma anche della difesa e sicurezza, la Leonardo apre le porte dello stabilimento di Grottaglie in Puglia – azienda che produce la fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787 – a una delle 11 classi che partecipano al concorso “Destinazione futuro” promosso dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). La manifestazione ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio delle ...

Roma - il saluto di Ranieri : il futuro - il ruolo di Totti e le voci sullo spogliatoio : “La societa’ vuole fare le cose per bene, anche il fair-play finanziario lo impone, e avendo lo stadio ci possono essere introiti maggiori. Dietro stanno lavorando bene, il pubblico pero’ vuole vedere i risultati sul campo e ora e’ importante trovare un allenatore, un direttore sportivo e che tutti remino dalla stessa parte”. Il futuro della Roma passa dalla stadio e Claudio Ranieri fa il suo personale in ...