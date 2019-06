optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Emerge proprio in questi giorni una nuova anomalia per i non pochi utenti che sono ancora legati al cosiddettoP9 qui in Italia. Lo smartphone è stato lanciato sul mercato tre anni fa, eppure ancora oggi in tanti lo utilizzano come se avesse pochi mesi di vita. Al netto di uno sviluppo software ormai arrestato, come spesso avviene coi prodotti del brand cinese arrivati a questa età, il suo comparto hardware risulta sempre apprezzabile per chi non ha grandissime esigenze sotto questo punto di vista. Eppure qualche anomalia inizia ad essere più frequente del dovuto. Poche settimane fa sulle nostre pagine vi ho parlato di alcuni bug riguardanti la memoria dello stessoP9, mentre oggi 20 giugno apprendo dal nostro gruppo Facebook legato al produttore asiatico che in alcuni frangenti potrebbe essere indispensabile cambiare la batteria. E attenzione, non mi riferisco a ...

GioPao9 : Improvvisi spegnimenti per #HuaweiP9 dopo aver scattato foto: soluzione ai problemi - OptiMagazine : Improvvisi spegnimenti per Huawei P9 dopo aver scattato foto: soluzione ai problemi -