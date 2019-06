Il vostro smartphone OPPO si è rotto? Da oggi potete prenotarne il ritiro autonomamente

Il vostro smartphone è sicuro? Scopritelo con un semplice quiz di Samsung : Poiché conserviamo alcune delle nostre informazioni più preziose e private sui nostri dispositivi, è di fondamentale importanza mantenerli sicuri e protetti. Fortunatamente, non è necessario essere un esperto per stare al sicuro nel mondo connesso e il quiz di Samsung potrà indicarvi se disponete delle nozioni di base. L'articolo Il vostro smartphone è sicuro? Scopritelo con un semplice quiz di Samsung proviene da TuttoAndroid.

TIM rilancia il servizio "Sempre Sicuro Display" per proteggere lo schermo del vostro smartphone da danni accidentali : TIM rilancia il servizio "Sempre Sicuro" per proteggere il display da danni accidentali. Attenzione però che non è attivabile in tutti i centri TIM!

Il vostro smartphone è facilmente accessibile se avete impostato uno dei seguenti PIN : Un'esperta in sicurezza ha stilato la lista dei 20 codici PIN più diffusi al mondo, che rendono l'accesso allo smartphone molto semplice per chiunque volesse violarlo.

Godzilla Defense Force porta i mostri apparsi nei 29 film sul vostro smartphone : Godzilla Defense Force è un gioco di strategia in cui dovrete difendere le città del mondo come Tokyo, Londra e Sydney dai mostri apparsi in 29 pellicole della serie Godzilla, dal film originale nel 1954 a oggi. Il gameplay è di tipo clicker game in cui bisogna toccare ripetutamente lo schermo per produrre unità e potenziarle per respingere infinite ondate di nemici intervallate da giganteschi boss.

OnePlus annuncia il programma Trade-In per OnePlus 7 Pro : pronti a vendere il vostro smartphone? : Anche quest'anno OnePlus lancia il programma di Trade-In che permette di risparmiare sull'acquisto di OnePlus 7 Pro cedendo il proprio smartphone usato.