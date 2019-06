Il tribunale Ue cancella le tre strisce di Adidas | Non sono un marchio

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Anna Muzio Respinto il ricorso dell'azienda: il logo "non costituisce un carattere distintivo" Le treparallele di scarpe, tute e cappellininonsufficientemente identificative dele non posquindi essere registrate. Quanto meno non nell'Ue. Lo ha stabilito ildell'Unione europea. Il motivo? Le tre bande costituiscono un «normale segno figurativo» e il logo non ha «acquisito, in tutto il territorio dell'Unione, un carattere distintivo in conseguenza dell'uso che ne è stato fatto» ma solo in cinque stati dell'Unione, il che rende impossibile la registrazione comeeuropeo.ha registrato le sue tre bande nella Ue nel 2014 presso l'Ueipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Ma un'azienda concorrente, la belga Shoe Branding Europe, aveva ottenuto nel 2016 lazione di questodallo ...

iconanews : Adidas, addio marchio distintivo. Tribunale Ue 'cancella' le tre strisce parallele - marinelli1957 : Popolare di Vicenza, il tribunale cancella fido da 15 milioni di euro - CoordDonTorta : Popolare di Vicenza, il tribunale cancella fido da 15 milioni di euro -