Il tanga in bella vista | il ritorno che non ci aspettavamo

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019)HadidHailey BieberAlexa DemieJennifer LopezKendall JennerGillian AndersonChristina AguileraBritney SpearsHalle BerryAnna OxaRose McCowanDurante le ultime stagioni moda, tra i vari revival ispirati ai decenni precedenti, una grande percentuale dei capi d’abbigliamento e degli accessori rétro sono stati reinterpretati direttamente dagli anni ’90 e duemila. Complice di questo «metatrend» è stata senza dubbio l’ascesa dello sportswear in passerella, che ha ripreso una lunga serie di codici che più di vent’anni fa spopolavano tra le celebrity. Tra questi non solo vistosissime sneakers, cappelli da pescatore e in generale tute da ginnastica in versione luxury, ma anche dettagli di stile trasgressivi di cui ci eravamo un po’ dimenticati. Come ilin. Dopo essere stato indossato da tutte le It girl dei primi anni 2000, infatti, da Britney ...