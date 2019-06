Il Segreto | trame | Isaac rivela ad Elsa che Alvaro l' ha presa in giro

Il Segreto - trame : Maria su tutte le furie con Francisca e Fernando a causa di Roberto : Il popolare sceneggiato spagnolo “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra, riesce sempre a stupire. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, dicono che Maria Castaneda sarà ai ferri corti con la sua madrina Francisca Montenegro e con l’ex marito Fernando Mesia. La madre di Esperanza dopo essere venuta a conoscenza che la matrona e il figlio del defunto Olmo hanno ...

Il Segreto - trame : Fe chiede a Mauricio di scappare insieme in America : Fe e Mauricio saranno al centro delle nuove puntate de Il Segreto trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5. La Perez, infatti, farà un'ultima richiesta commuovente al suo amato prima di partire per l'America. Il Segreto: l'arrivo di Faustino Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi che saranno trasmessi nei prossimi mesi in Italia si soffermano sulle conseguenze della finta morte di Fe. Tutto avrà inizio quando a Puente Viejo ...

Il Segreto - trame al 28 giugno : epidemia di varicella - i nipoti di Raimundo sono vivi : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 24 al 28 giugno 2019. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, dove vedremo che un’epidemia di varicella metterà in ginocchio gli abitanti del paesino iberico. Sarà Elsa a dare una mano al dottor Zabaleta nella cura dei malati, suscitando l’ira di Antolina. Fernando intanto, si metterà ...

Il Segreto - trame 24-28 giugno : Francisca chiede perdono a Maria : Continuano ad attirare le attenzioni del pubblico le avventure dei protagonisti della soap opera spagnola "Il Segreto". Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 giugno svelano che proseguiranno e verranno incrementate le ricerche dei piccoli Esperanza e Beltran. I due figli di Maria, infatti, risulteranno dispersi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente automobilistico, e gli abitanti della villa decideranno di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 giugno 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019: Gli abitanti della villa organizzano una squadra di uomini per cercare Esperanza e Beltran, dispersi dopo un incidente in automobile. La disperazione prende il sopravvento quando vengono ritrovati i cadaveri dell’autista e della bambinaia. Maria non si arrende e spera che i suoi figli siano ancora vivi. Fernando e Prudencio trovano una grotta dove ...

Il Segreto - trame spagnole : Isaac crede che Antolina sia diventata buona : Il ritorno di Antolina a Puente Viejo sarà al centro delle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse a giugno in Spagna. La Ramos, infatti, dimostrerà di essere cambiata quando andrà in soccorso dell'amata di Isaac, colta da un malore. Il Segreto: Isaac smaschera Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole, annunciano una mossa altruista di Antolina nei confronti di Elsa. Tutto avrà inizio quando Isaac scoprirà che ...

Il Segreto - trame : Francisca e Fernando ricattano Roberto affinché lasci Maria : La presenza di Roberto alla Casona creerà non pochi problemi a Francisca e Fernando nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Di conseguenza, la Montenegro ed il Mesia pianificheranno un modo affinché Sanchez lasci Maria e la Spagna per sempre. Il Segreto: Maria vicina a Roberto Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmessi nelle prossime settimane in Italia, svelano che Fernando e ...

Il Segreto - trame : Elsa si pente di aver baciato Alvaro - Isaac è geloso : Tra qualche settimana i telespettatori de Il Segreto assisteranno alla nascita di un nuovo triangolo amoroso formato da Elsa, Alvaro e Isaac. Nel dettaglio, la Laguna inizierà una love story con il nuovo dottore di Puente Viejo, che desterà la gelosia del Guerrero. Il Segreto: Elsa vicina ad Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Elsa cercherà di rifarsi una vita insieme ad Alvaro dopo ...

Il Segreto - il ritorno di Francisca : anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Nuovo appuntamento con gli eventi che si susseguono in quel di Puente Viejo, la cittadina immaginaria spagnola da sempre teatro della soap opera Il segretoche pensavamo essere morta da diverso tempo, che anche questa settimana ci regala cinque nuovi episodi (incluso lo choc del ritorno di donna Francisca, ). Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina si getta nel ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando mente alla Castaneda sul suo stato di salute : Gli inganni di Fernando saranno protagonisti delle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 giugno su Antena 3. Il Mesia, infatti, dimostrerà di non aver perso il vizio di mentire, tanto da ingannare Maria sul suo stato di salute. Il Segreto: la bugia di Fernando Stando alle anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna dal 17 al 21 giugno, a Cuba Maria sarà tenuta sotto scacco da Fernando. Il ...

Il Segreto - trame Spagna : Raimundo e Irene uniscono le forze contro il Mesia : Clamorosi colpi di scena in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno in Spagna. Se Irene e Raimundo capiranno che Fernando Mesia è il responsabile dell'astio sorto tra i Santacruz e la Montenegro, Mauricio uscirà dal coma. Infine Isaac accetterà che Antolina aiuti Elsa. Il Segreto: Maria ingannata da Fernando Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda dal 17 al 21 giugno, ...

Il Segreto - trame iberiche : la moglie di Isaac salva Elsa - Francisca vuole uccidere Carmelo : Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate iberiche dello sceneggiato “Il Segreto”. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che la diabolica Antolina Ramos riuscirà a conquistare la fiducia del marito Isaac Guerrero. L’ex ancella salverà la vita ad Elsa Laguna. Francisca Montenegro darà inizio alla sua vendetta commissionando l’omicidio di Carmelo Leal al suo capomastro Mauricio Godoy. Fernando inganna Maria Negli ...

Il Segreto - trame spagnole : Antolina lancia una maledizione ad Elsa : Il famoso sceneggiato spagnolo “Il Segreto” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato, continua a tenere con il fiato sospeso. Naturlamente in Spagna la soap è più avanti nella narrazione e le puntate recentemente andate in onda le vedremo in Italia soltanto tra qualche mese. Negli episodi che i telespettatori iberici hanno avuto modo di vedere la scorsa settimana, Antolina Ramos si è rivelata essere la malvagia donna di ...