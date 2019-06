Il presidente della Camera Fico | Il ministro del lavoro egiziano su Regeni offende

Nilde Iotti - 40 anni fa entrò nella storia : la prima donna a diventare presidente della Camera : Il suo nome è entrato nella storia: Nilde Iotti 40 anni fa è stata la prima donna a diventare Presidente della Camera dei Deputati. Accadde il 20 giugno del 1979, quando LeoNilde,...

Il presidente Sergio Mattarella - la forza mite della saggezza : Un uomo prende in braccio un altro uomo, morto, suo fratello. Il gracile corpo pur provato dal dolore e dalla fatica trasmette forza, consapevolezza, determinazione, e dignità. Nulla è cambiato da quel maledetto giorno di gennaio del 1980 quando Sergio Mattarella si caricò sulle braccia non solo il fratello amato, Piersanti, ma la sua Storia e il suo futuro. La politica è fatta di regole, elezioni, istituzioni ed ...

La Commissione di Vigilanza RAI ha votato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI : La Commissione parlamentare di Vigilanza RAI ha approvato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI, cioè la presidenza di Rai Com (un’altra società del gruppo che si occupa della

Arrestato Micheal Platini ex presidente della Uefa : Tegola giudiziaria per Micheal Platini. L’ex presidente della Uefa è stato Arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l’assegnazione

Le notizie del giorno – Le parole di Commisso su Chiesa - il presidente del Lecce si racconta a 360° - Sarri nuovo allenatore della Juventus : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. Commisso SU Chiesa – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco ...

Anm - eletto il nuovo presidente : è Luca Poniz di Area. Del caos procure ha detto : “È la notte della magistratura” : È Luca Poniz il nuovo presidente dell’Associazione nazionale di Area. Pm a Milano, già vicepresidente Anm ed esponente di Area, la corrente di sinistra delle toghe succede a Pasquale Grasso, che oggi ha lasciato in polemica l’incarico. L’Associazione nazionale magistrati doveva subito voltare pagina. Giuliano Caputo di Unicost è confermato segretario. Entra in giunta Autonomia e indipendenza, con Cesare Bonamartini come ...

Unione europea - Manfred Weber perde altri consensi : Visegrád non lo appoggerà come presidente della Commissione : Manfred Weber, il candidato di punta del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione, continua a perdere consensi. Mentre è in giro per l’Europa a chiedere appoggio ai vari leader che siedono al Consiglio Ue, nella speranza di raggiungere quella maggioranza qualificata (55% dei membri che esprimano almeno il 65% della popolazione europea) che manderebbe la sua candidatura all’approvazione, a maggioranza assoluta, del ...

Consorzio di tutela della ricotta di bufala campana dop - La Vecchia confermato presidente : Napoli, 13 giu. (Labitalia) - Benito La Vecchia è stato confermato alla guida del Consorzio di tu[...]

Clima ed Europa : il vicepresidente della Regione Sicilia - portavoce della sostenibilità delle piccole comunità : Gaetano Armao, Il vicepresidente della Regione Sicilia, diventa portavoce in Europa delle esigenze delle piccole comunità e dei quartieri che si trovano ad affrontare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile. Riunita in via eccezionale a Bucarest la commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni (CdR) ha infatti designato Armao come relatore del parere intitolato “Verso quartieri e piccole comunità sostenibili: ...

presidente commissione europea : Merkel candidata ideale della Francia : Presidente commissione europea: Merkel candidata ideale della Francia Chi succederà al lussemburghese Jean-Claude Juncker? È una delle principali questioni da risolvere in seno all’Unione europea. Le elezioni europee del 26 maggio non sono state altro che l’inizio, di fatti, della riorganizzazione dell’apparato comunitario. Dopo la ricomposizione del Parlamento – che sì cambia, ma non in maniera così drastica da ...

Il presidente del Messico userà il ricavato della vendita del suo aereo per combattere l’immigrazione illegale : Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador (conosciuto come AMLO) ha detto che userà il ricavato della vendita del suo aereo, un Boeing 787 Dreamliner, per combattere l’immigrazione illegale. La decisione è arrivata dopo l’importante accordo, raggiunto lo scorso sabato,

Il presidente della Renault Sénard difende la fusione "eccezionale" con Fca : Il presidente di Renault Jean-Dominique Sénard, nel corso dell’Assemblea Generale del gruppo a Parigi, ha pronunciato una lungo discorso in difesa del progetto di fusione con Fiat-Chrysler.“Non so cosa ci riserverà l’avvenire, quello che posso dire è che questo progetto resta nella mia mente come un tema assolutamente notevole ed eccezionale”, ha dichiarato il numero uno di Renault, dicendosi ...

Macron : voterei Merkel presidente della Commissione : Il presidente francese sarebbe pronto a sostenere una candidatura di Angela Merkel a presidente della Commissione europea. L’endorsement è arrivato in un’intervista alla televisione di Stato svizzera Rts, rispondendo a una domanda diretta sull’ipotesi della cancelliera alla guida dell’esecutivo comunitario...

Tumori : il presidente Mattarella accoglie una delegazione della LILT : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto stamane, nel corso di un’udienza privata al Quirinale e alla presenza del Ministro della Salute On. Giulia Grillo, una delegazione della LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il Presidente della LILT Nazionale Francesco Schittulli ha ringraziato sentitamente per l’incontro il Presidente Mattarella, davanti al quale ha pronunciato un discorso sull’operato della LILT e il suo ...