Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 giugno 2019 | Antonio alla riconquista di Elena

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni replica del 20 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di giovedì 20 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 23): Luciano (Giorgio Lupano) è sempre più in difficoltà, non sapendo se mettere al primo posto le proprie aspirazioni professionali o dimostrare lealtà a Vittorio (Alessandro Tersigni)… Antonio Amato (Giulio Corso) non intende arrendersi alla rottura del fidanzamento con Elena (Giulia Petrungaro) e farebbe qualsiasi cosa pur di avere quanto ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 giugno 2019 : Antonio riconquisterà Elena? : Dopo la rottura del fidanzamento, Antonio fa di tutto per racimolare i soldi per andare in Sicilia e riconquistare Elena.

IL Paradiso delle SIGNORE - anticipazioni replica del 19 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di mercoledì 19 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 22): Le Veneri, piene di aspettative sulla serata in arrivo, decidono di uscire insieme per recarsi a ballare in un nuovo locale… Tina (Neva Leoni) invita Vittorio Conti ad andare a ballare insieme a lei e alle altre ragazze, ciò mentre Gabriella (Ilaria Rossi) vorrebbe attirare l’attenzione di Salvatore Amato (Emanuel Caserio). ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 giugno 2019 : Luciano fa il doppio gioco con Vittorio : Luciano tradisce Vittorio, lavorando per conto di Umberto. Il Cattaneo però soffre per i sensi di colpa.

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni replica del 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di martedì 18 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 21): Umberto (Roberto Farnesi) non approva la sempre maggiore intimità tra sua figlia Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e intende mettere Vittorio alle strette in modo da riuscire a ottenere il controllo del PARADISO DELLE SIGNORE. Per arrivare al risultato, però, Guarnieri ha bisogno di un aiuto ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 giugno 2019 : Umberto mette in difficoltà Vittorio : Umberto ha intenzione di ottenere il pieno controllo del Paradiso e per questo mette alle strette Vittorio.

Il Paradiso delle Signore 3 - repliche : anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il Paradiso delle Signore da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019: Relazione complicata quella tra Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker): la giovane venere confida alle sue colleghe di aver rotto il fidanzamento con il nobile pupillo mentre Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), padre della ragazza, sembra voler dare a Riccardo una lezione che lo farà riflettere. Le tensioni ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 giugno 2019 : Antonio indaga su suo padre : Antonio ha scoperto dei particolari inquietanti sul padre e decide di indagare. Luciano viene scippato degli stipendi delle Veneri.

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni replica del 17 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di lunedì 17 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 20): Antonio (Giulio Corso) cerca di difendersi dalle terribili accuse di Leonardo Montemurro e intende affrontare sua madre Agnese (Antonella Attili) per scoprire tutta la verità sul padre… Le Veneri attendono il loro primo stipendio e si lasciano andare all’immaginazione su come spenderanno il denaro guadagnato… Clelia (Enrica ...

IL Paradiso delle SIGNORE - anticipazioni replica del 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di venerdì 14 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 19): Elena (Giulia Petrungaro) intende chiudere il fidanzamento con Antonio Amato (Giulio Maria Corso)… Nicoletta (Federica Girardello), temendo di deluderla, nasconde alla madre Agnese (Antonella Attili) il duro confronto che ha avuto con Riccardo (Enrico Oetiker)… Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) è sempre più deluso ...