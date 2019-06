Il Nome della Rosa premiato come Miglior Serie Tv al Globo d' Oro

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la nuova Sampdoria - il Nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella : Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA ...

Juventus - la possibile lista della spesa di Sarri : su tutti spicca il Nome di Icardi : Domenica 16 giugno è arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico bianconero. La Juventus è pronta quindi a buttarsi sul mercato alla ricerca di acquisti funzionali al gioco del tecnico toscano. Come scrive il noto sito calciomercato.com, Sarri avrebbe già stilato una lista della spesa di giocatori che il tecnico toscano gradirebbe, funzionali al suo gioco offensivo. Gran parte degli investimenti però passeranno da cessioni ...

Tennis - WTA Nottingham 2019 : la pioggia continua a disturbare. Donna Vekic non conosce il Nome della sua rivale in finale : Non verrà completata oggi la seconda semifinale sull’erba inglese di Nottingham: nel torneo WTA International ancora una volta la protagonista è la pioggia, che costringe gli organizzatori a sospendere e rinviare a domani il match non concluso. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1, la francese Caroline Garcia è avanti di un break nel terzo set contro la statunitense Jennifer Brady: la transalpina è andata sotto di un ...

Lo stesso Phil Spencer non ha ancora idea del Nome della prossima Xbox : In una speciale intervista avvenuta dopo la fine della conferenza E3 di Microsoft, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha affermato di non conoscere ancora il nome che avrà la prossima Xbox (Project Scarlett per intenderci).Come riporta Videogamer, Spencer ha solo confermato che Scarlett è il nome in codice utilizzato al momento per indicare la nuova console:"Mi chiedete quale sia il nome della prossima Xbox giusto? Onestamente non lo so ...

Clamoroso al Giro del Delfinato : Chris Froome cade nella ricognizione della croNometro - Tour de France a rischio : Brutta caduta durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato per Chris Froome: a rischio il Tour de France Clamoroso colpo di scena dal Giro del Delfinato: al poche ore dalla quarta tappa della corsa Francese, dalla Francia arriva una notizia che lascia tutti gli appassionati di ciclismo senza parole. Chris Froome è stato protagonista di una brutta caduta durante la ricognizione di questa mattina della cronometro di 26 ...

''Girano con la foto di Leo e chiedono soldi'' : la truffa in Nome della solidarietà : La denuncia su Facebook dalla pagina che si occupa di sostenere e organizzare campagne per il piccolo Leonardo, affetto da...

'Con il Cuore nel Nome di Francesco' - i big della musica italiana per la maratona di solidarietà : Lunedì 10 giugno su Rai 1, alle 20.35, la serata evento condotta da Carlo Conti in diretta dalla Piazza Inferiore della...

Gli angeli della solidarietà. Ad Assisi "Con il cuore - nel Nome di Francesco" : Ci ricordiamo bene degli angeli del fango, quei ragazzi che arrivarono a Firenze dopo l’alluvione del ’66 per salvare opere d’arte e aiutare persone in sofferenza. Ci ricordiamo anche degli angeli del terremoto, dopo i sismi nel centro Italia, giunti per tendere una mano agli sfollati. Wim Wenders - uno che di angeli se ne intende per averli fatti vivere Sotto il cielo di Berlino - dice che “Gli angeli ...

L’International Crime Fiction Association studia il feNomeno della serie tv L’Allieva con un pannello speciale all’Ud’A “DETECting L’Allieva” : Premiata l'Allieva la serie tv italiana di Rai 1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Importante menzione internazionale per una Fiction italiana di Rai 1. Durante la conferenza annuale delL’International Crime Fiction Association, dal 12 al 15 ...

New York e lo spettacolo del Manhattanhenge - il tramonto più bello della città : tutte le INFO sull’incantevole feNomeno celeste [FOTO] : I newYorkesi hanno avuto la possibilità di osservare lo spettacolo di Manhattanhenge. Per due giorni, in primavera ed estate, il sole al tramonto si allinea con il reticolo stradale di Manhattan per creare un meraviglioso spettacolo celeste. Per un breve momento, i raggi del sole illuminano gli edifici e il traffico della città con uno splendido bagliore, come mostrano le spettacolari foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo ...

Minorenni stuprate in Nome di Dio! Arrestato guru della chiesa La luz del Mundo : Naasón Joaquín García, il capo della chiesa messicana “La Luz del Mundo” (“La Luce del mondo”, ndr), è stato Arrestato martedì all'aeroporto di Los Angeles appena sbarcato. Considerato da quasi due milioni di fedeli un “apostolo di Gesù”, è accusato di abusi sessuali su minori, di possessione di materiale pedopornografico e di traffico di esseri umani. Assieme a García sono finite in prigione anche due donne, Alondra Margarita Ocampo, 36 anni, e ...

Salvezza per i macachi - da accecare in Nome della scienza. La Lav promuove una petizione : Questa sperimentazione molto crudele non sarebbe necessaria nell'analisi fatta dagli animalisti. Ma il Ministero insiste: "Rispettati i protocolli"

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Francesca De Andrè ha perso il Nome della ragione" : La conduttrice ha commentato l'ultimo rabbioso sfogo della De Andrè. Incredula anche la sorella Fabrizia: "Non so cosa dire, probabilmente ha accumulato tanto e sta sfogando così"