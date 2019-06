Il mistero della Mummia delle San Pedro Mountains e le leggende degli indiani d’America

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nell’ottobre del 1932, mentre scavavano in cerca di oro nelle San, in Wyoming, due cercatori, Cecil Mayne e Frank Carr, fecero esplodere parte di una spessa parete di roccia in cui continuava una grande vena di oro. Quando la polvere si calmò, videro un varco che portava dentro una piccola stanza, alta e ampia circa 1,2 metri e profonda 4,5 metri. I due affermarono di aver visto ladi una persona minuscola in quella stanza. Le foto e un affidavit lasciano pochi dubbi sul fatto che la scoperta sia stata reale. L’affidavit, datato 13 novembre 1932 e firmato da Cecil Mayne, riporta che laè stata “trovata in una grotta sigillata su una sporgenza di roccia a circa 76cm dal suolo… non c’era nient’altro nella grotta”. Invece dell’oro, all’interno di una piccola stanza c’era ladi un minuscolo uomo con la pelle marrone e raggrinzita e braccia e gambe ...

Pontifex_it : Il mistero della Santissima Trinità ci dice che non abbiamo un Dio solitario lassù in cielo, distante; no, è Padre… - LucioMorlacco : La quiete PRIMA della tempesta:come faccia una banca capitalizzata per 16 miliardi a proporre crediti tossici per 5… - Burletta12 : @ellepi4 Comunicalo anche al Papa che la pensa come noi. Anche sto Papa ancora non ha capito la profondità della vo… -