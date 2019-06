Il migrante e i suoi sponsor politici

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Corrado Ocone Nel saggio di Daniele Scalea si smentiscono i luoghi comuni buonisti Nonostante i media ideologicamente orientati ce la stiano mettendo tutta per far sembrare vero il contrario, «la critica all'immigrazione, che sempre più sta prendendo sostanza politica in tutto l'Occidente, nulla ha a che fare col razzismo o con fobie irrazionali». Ce lo spiega, con dovizia di dati e con una serrata analisi teorica, Daniele Scalea nel suo bel libro Immigrazione. Le ragioni dei populisti (Historica, pagg. 168, euro 16, prefazione del sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi). Il volume affronta l'argomento da tutti i principali punti di vista: demografico ed economico, culturale e politico. Un problema demografico sicuramente esiste perché a un'Africa la cui popolazione cresce in modo esponenziale si contrappone un Occidente che fa sempre meno figli. L'immigrazione è la ...

