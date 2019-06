Il fitness anti-age di Jill Cooper

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019)-age: il metodoL'allenamento Vincere la pigrizia mentale di cambiare le abitudiniPositivitàL'alimentazione Il digiuno intermittenteIl movimento è la base per invecchiare meglio. Parola di, la personal trainer delle star che nel suo ultimo libro «Il metodo. Giovani e in forma per sempre», edito da Sperling & Kupfer, ha messo insieme tutte le ricerche e i test pratici svolti negli ultimi anni e ha elaborato un metodo efficace per fare qualcosa di attivo contro l’invecchiamento. E lei stessa, del resto, con 50 anni è il suo migliore biglietto da visita. «La felicità non è essere magri, ma mantenere flessibilità, mobilità e fluidità fisica e mentale. È capire come rallentare il decadimento biologico a livello cellulare, preservando la qualità di quelle cellule che agiscono sull’attività del cervello e dei muscoli», dice...

