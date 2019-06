Il Cinema Ritrovato 2019 | a Bologna dal 22 al 30 giugno | il programma

i-filmsonline

(Di giovedì 20 giugno 2019) Grandioso ildel, che torna adal 22 al 30. 500 film in 9 giorni, con ospiti a dir poco straordinari: Francis Ford Coppola per presentare in prima europea Apocalypse Now – Final Cut, Jane Campion a introdurre la versione restaurata di Lezioni di piano, Nicolas Winding Refn in veste di restauratore per presentare Spring Night, Summer Night, film indipendente delamericano degli anni Sessanta. E ancora: l’omaggio al grande Eduardo De Filippo, a 35 anni dalla scomparsa, i ritratti di un’icona delmondiale come Jean Gabin e di una diva del muto, sempre francese, Musidora; i nuovi restauri, da Easy Rider di Dennis Hopper a Roma di Federico Fellini, i cine-concerti in Piazza Maggiore con l’Orchestra del Teatro Comunale ad accompagnare The Circus di Charlie Chaplin e The Cameraman di Buster Keaton.

