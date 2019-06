Il caso Adidas dimostra che il valore di un marchio non dipende dalla grafica

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) D’accordo, ilnon sarà un gran che ma non si può nemmeno dire che non abbia “acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto”, come recita la sentenza del Tribunale dell’Ue pubblicata oggi, annullandolo. Ma d’altra parte è difficile misurare l’immagine percepita, quando unè così generico. C’era stato un precedente tentativo di registrazione delnel 2014, presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ma nel 2016 l’impresa belga Shoe Branding Europe fece domanda di annullamento adducendo un giudizio piuttosto secco: “Ilè privo di qualsiasi carattere distintivo”. Domanda accolta, e poi c’è stato il ricorso dellarespinto in questi giorni, come avete letto. ...

