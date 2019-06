“Il bastardo di Satana” in proiezione film all’Accademia d’Ungheria

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’Accademiain Roma, martedì 25 giugno p.v., alle ore 19.00 con ilIldi Satana ( A Sátán fattya) di Dezső Zsigmond, ricorderà una delle maggiori tragedie ungheresi degli anni ’40, ovvero le atrocità dell’occupazione russa in Subcarpazia, di cui non si è potuto parlare per lunghi decenni. Il, adattamento cinematografico dell’omonimo racconto di Mihály Zoltán Nagy, narra gli avvenimenti tragici della minoranza ungherese della Subcarpazia nel 1944, quando l’Armata rossa diede inizio a rappresaglie contro la popolazione civile ed ebbe inizio la deportazione dei civili ai lavori sforzati, al “malenkij robot” nei Gulag. La protagonista, Eszter Tóth, rimase vittima di una violenza di gruppo e dovette affrontare da ragazza madre tragiche conseguenze: sensi di colpa, solitudine ed incomprensioni…. Ildi Satana negli ultimi due anni è stato presentato al ...

