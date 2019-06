I musei autonomi volano Ma il ministro li abbatte

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Mimmo Marzio La controriforma di Bonisoli prevede di riportare sotto il controllo centrale gli istituti più prestigiosi «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», recita il celebre aforisma gattopardesco assurto a simbolo dell'immobilismo della politica italiana. A giudicare da quanto sta sotterraneamente accadendo nell'Italia dei, la frase di Tomasi di Lampedusa appare addirittura anacronistica rispetto a una realtà che vorrebbe riportare indietro le lancette della Storia. Il manovratore ha i connotati dell'attualedel Mibac Alberto Bonisoli, nominato in quota 5 Stelle, colui che a pochi mesi dall'insediamento destò ironie per lo «sdoganamento culturale» del Grande Fratello e dei cinepanettoni. Ma allora si parlò di folclore. Stavolta, invece, nessuno ha più voglia di scherzare di fronte al documento ministeriale con cui Bonisoli intende ...

Italia_Nostra : RT @PietroBarnabe: QA turismo cultura & arte-Italia Nostra: è priva di una meditata valutazione la decisione di sopprimere 4 musei “autonom… - Musicaimmagine1 : Riforma Mibac, Cisl Fp: Sopprimere i 4 musei autonomi è un errore -