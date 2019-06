I Metallica hanno donato 40mila sterline a un’associazione benefica

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ia un'associazioneche offre assistenza ai senzatetto. Il collettivo Coffee4Craig, infatti, ha ricevuto la donazione prima che la band calcasse il palco dell'Etihad Stadium di Manchester, durante una tappa del tour WorldWired 2019 che ha toccato anche l'Italia.La squadra di James Hetfield ha supportato l'associazione Coffee4Craig attraverso la fondazione All Within My Hands e Hendrix Lancaster, a capo dell'associazione, ha affermato che con la somma offerta daii servizi saranno coperti per altri 12 mesi. La fondazione dei Four Horsemen ha twittato, di seguito, un messaggio per ringraziare i fan cheassistito all'evento:Grazie a tutti i fan chepartecipato al MetInManchester stasera per essersi uniti ainel supportare Coffee4Craig, in quanto aiutano le persone bisognose nella loro comunità.La band ...

