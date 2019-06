Ha cento ovuli di cocaina nascosti nell' intestino | corriere della droga arrestato a Linate

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Pina Francone Un passeggero venezuelano arrivato Milano dalla Guyana francese è statodalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: con sé 1,3 chilogrammi diAveva con sé 1,3 chilogrammi diin 103ingeriti e stipati. Un venezuelano, atterrato all'aeroporto di, Milano, è statodalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di. Il sudamericano arrivava dalla Guyana francese, dopo aver fatto scalo a Parigi. Al suo arrivo allo scalo aeroportuale, ilè stato controllato dalle Fiamme Gialle e dai doganieri, insospettiti per il suo atteggiamento e nervosismo: una volta fermato, ha raccontato alle forze dell'ordine di aver deciso all’ultimo di venire a Milano, per farsi un giro turistico in Italia. Un racconto che non ha convinto.'attività ...