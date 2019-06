Gorizia, 2 corpi estratti dalle macerie

Bilancio tragico per l'esplosione di una palazzina asono statidi due persone.Proseguono le ricerche di una terza persona, un disabile. Non ci sono molte speranze di trovarlo in vita. La palazzina era costituita da tre appartamenti. Uno sarebbe stato vuoto al momento del scoppio. Un altro occupato da una persona e un terzo da una coppia L'esplosione è avvenuta alla 4,20 probabilmente a seguito di una fuga di gas Di recente srebbe stato commpiuto un intervento alle condutture di gas.(Di giovedì 20 giugno 2019)