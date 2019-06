Google Pixel 3a e Pixel 3a XL ricevono le patch di luglio 2019 | per errore

Ecco ciò che mancava sui Google Pixel 4 : finalmente dimensioni e diagonale del display : Arrivano ancora una volta da @OnLeaks gustose anticipazioni su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, dei quali scopriamo le probabili dimensioni. L'articolo Ecco ciò che mancava sui Google Pixel 4: finalmente dimensioni e diagonale del display proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia : Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a : Google vuole continuare a spingere i nuovi arrivati, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, e così rilancia la promozione con Google Home Mini per chiunque ne acquisterà uno entro il 19 giugno 2019. L'articolo Google rilancia: Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 è il protagonista di nuovi disegni CAD che confermano i “punti chiave” : Google Pixel 4 è il protagonista di questi due nuovi disegni CAD, condivisi dal noto leaker Ben Geskin: andiamo a scoprire e a confermare alcuni dettagli riguardanti i prossimi smartphone targati Google. L'articolo Google Pixel 4 è il protagonista di nuovi disegni CAD che confermano i “punti chiave” proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti : Da Amazon arriva una buona notizia per Google ed in particolare per Google Pixel 3a, uno degli ultimi smartphone lanciati dal colosso di Mountain View L'articolo Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Ecco - Google Pixel 4 e Pixel 4 XL dovrebbero essere così : Ecco come potrebbe essere Google Pixel 4, uno degli smartphone che il colosso di Mountain View presenterà ufficialmente negli ultimi mesi del 2019 L'articolo Ecco, Google Pixel 4 e Pixel 4 XL dovrebbero essere così proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 - sei tu? Ecco le prime foto reali che ritrarrebbero il modulo fotografico : Ecco due foto reali del presunto Google Pixel 4 o Google Pixel 4 XL, nelle quali possiamo avere un'ulteriore conferma del modulo fotografico di forma quadrata. Che ve ne pare? L'articolo Google Pixel 4, sei tu? Ecco le prime foto reali che ritrarrebbero il modulo fotografico proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL sembrano davvero belli davanti - meno dietro : Spunta un nuovo render di Google Pixel 4, mostrato di faccia senza notch o fori di alcun tipo. E nel mentre spuntano alcuni retroscena sullo sviluppo interno che sta dietro la scelta dell'estetica dei nuovi smartphone di Big G, L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL sembrano davvero belli davanti, meno dietro proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera porta la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel su ASUS ZenFone 6 : Grazie alla versione modificata di Google Fotocamera, ASUS ZenFone 6 è il primo smartphone ad avere la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel. L'articolo Google Fotocamera porta la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel su ASUS ZenFone 6 proviene da TuttoAndroid.

Ecco quando arriverà Google Pixel 4 per il calendario Verizon - ma non c’è traccia di LG V60 ThinQ : Trapelato il calendario Verizon con i periodi di uscita di Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 e i nuovi iPhone: niente grossi colpi di scena, ma non compare LG V60 ThinQ. L'articolo Ecco quando arriverà Google Pixel 4 per il calendario Verizon, ma non c’è traccia di LG V60 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

C’è tanto da scoprire sui Google Pixel 4 : ecco degli altri render su fronte e retro : Alcuni designer si sono attivati per fugare più dubbi possibile, aiutati dalla somiglianza tra il render ufficiale e quelli diffusi in precedenza da OnLeaks L'articolo C’è tanto da scoprire sui Google Pixel 4: ecco degli altri render su fronte e retro proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 sarà simile ai prossimi iPhone : (Foto: Google) A sorpresa ci pensa Google stessa a svelare qualche particolare in più su Pixel 4 e sul suo design, con un tweet apparso nella serata di ieri sul canale ufficiale @madebyGoogle. Si può leggere: “Bene, visto che sembra che ci sia un po’ di interesse, eccolo! Aspettate di vedere cosa può fare” e l’hashtag toglie ogni dubbio sul protagonista dell’autoleak. Well, since there seems to be some interest, ...

Google freme e così ci mostra i Google Pixel 4 : eccoli nel primo render ufficiale : Con una mossa a sorpresa, la prima nella storia, Google esce allo scoperto e conferma il design dei Google Pixel 4 con alcuni mesi d'anticipo sulla loro presentazione, prevista a cavallo fra settembre e ottobre. L'articolo Google freme e così ci mostra i Google Pixel 4: eccoli nel primo render ufficiale proviene da TuttoAndroid.

