Gli sviluppatori di Monster Hunter World sono contenti di aver ispirato la creazione di

Sky : Children of the Light : il nuovo gioco deGli sviluppatori di Journey in azione in un video gameplay : Sky: Children Of The Light, il nuovo titolo dei creatori di Journey, è in arrivo su dispositivi iOS il prossimo mese, l'11 luglio, e prossimamente arriverà anche su sistemi Android e PC.L'interessante indie di Thatgamecompany vi permetterà di esplorare sette regni onirici per svelare misteri, socializzare con altri giocatori in tutto il mondo e personalizzare il vostro personaggio in vari modi. Il gioco è stato protagonista all'E3 2019 e, ora, ...

Outriders : Gli sviluppatori spiegano in un video quello che dobbiamo sapere sullo shooter sci-fi : Outriders, uno sparatutto sci-fi sviluppato da People Can Fly, studio di Varsavia, è stata una delle più grandi sorprese uscite dall'E3 la scorsa settimana. Dopo il reveal dell'interessante shooter, lo sviluppatore ha deciso di pubblicare un breve video che riassume tutto ciò che è stato annunciato finora, riporta VG247.com.In Outriders, creerete il vostro personaggio e seguirete un misterioso segnale attraverso un pianeta in cui la ...

Il CEO di Take-Two non si spiega i sindacati per Gli sviluppatori : Strauss Zelnick, CEO di 2K Games e Rockstar, dice la sua sui sindacati nel mondo videoludico. Il tema è diventato particolarmente scottante proprio negli ultimi tempi in cui abbiamo potuto vedere le diverse ondate di licenziamenti.Ebbene, come riporta VG247, il CEO di Take-Two ha dichiarato come, a suo vedere, la natura dell'industria videoludica non sia terreno fertile per una possibile nascita di sindacati: "Guarda, i sindacati tendono a ...

Il CEO di Epic Games accusa Steam ed altri negozi online di derubare Gli sviluppatori : Sembra che la competizione tra Epic Games Store e gli altri negozi online non abbia tregua.Come riporta Segment Next, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha pubblicato un tweet contro Steam ed altri store online, accusandoli di derubare gli sviluppatori.Questa accusa è molto pesante, anche se, come si legge dal tweet, il CEO non ha fatto il nome di nessun negozio online. Tuttavia è facile intuire che Sweeney stava parlando, tra le altre cose, ...

Doom Eternal : Gli sviluppatori parlano delle scelte grafiche del gioco : Gran parte dello sviluppo di Doom Eternal è incentrata sulla leggibilità. Come sarebbero in grado i giocatori di leggere cosa sta succedendo se il gioco di per sé risulta molto frenetico?Gli sviluppatori hanno già chiarito precedentemente il perché dell'interfaccia utente così grande, ma sempre in un'intervista a VG247, Marty Stratton ha spiegato la scelta grafica del gioco.Piuttosto che cercare le armi, in Doom Eternal le troverete fluttuare, ...

Sky : Children of the Light per Gli sviluppatori è "come un film Pixar" : Recentemente Thatgamecompany ha pubblicato un trailer del suo nuovo titolo in arrivo a luglio su iOS, Sky: Children of the Light.In un'intervista con Polygon, come riporta Videogamer, il co-fondatore dello studio, Jenova Chen ha dichiarato: "Sto cercando di creare qualcosa come un film della Pixar. Qualcosa per la famiglia per giocare insieme. I telefoni cellulari hanno due miliardi di giocatori, ma ci sono solo 200 milioni di console. Ciò ...

GTA Online avrà presto il suo Casinò - la conferma daGli sviluppatori : L'andamento di GTA Online è sicuramente uno dei più bizzarri in assoluto nel panorama videoludico attuale. A distanza di ormai sei anni dalla release di GTA 5 e della conseguente apertura dell'universo ludico Online, il titolo continua a macinare numeri di assoluto rilievo in termini di giocatori che si collegano quotidianamente al mondo in rete. Il merito va ovviamente ai ragazzi di Rockstar Games, che sono evidentemente stati in grado di ...

Journey to the Savage Planet si mostra in 10 minuti di gameplay commentato daGli sviluppatori : Typhoon Studios ha rivelato alcune informazioni sul gameplay e sulla storia del suo prossimo titolo Journey to the Savage Planet durante una sessione di gameplay pubblicata sul canale YouTube di IGN.In Journey to the Savage Planet i giocatori verranno mandati su un misterioso pianeta da Kindred Technologies, la "quarta migliore compagnia di esplorazione interstellare" che lo sviluppatore descrive come la "peggior versione del mondo di SpaceX."Il ...

Dying Light 2 : pubblicato un nuovo video gameplay con il commento deGli sviluppatori : Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie di Techland, è senza dubbio un titolo molto atteso dai fan e, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Il gioco porterà con se alcune interessanti novità rispetto al primo episodio. Ad esempio, abbiamo appreso che in Dying Light 2 saremo infetti e l'unico modo per sopravvivere è rimanere nella luce. Se passeremo troppo tempo nell'oscurità ci trasformeremo in zombie.Ora, però, è tempo di ...

Gli sviluppatori di Marvel's Avengers potrebbero apportare modifiche al design dei personaggi in seguito al feedback dei fan : Marvel's Avengers si è da poco presentato all'E3 2019 durante la conferenza di Square Enix e non era esattamente come i fan speravano che fosse. Nel complesso il gioco è di bell'aspetto, ma molti hanno affermato che i personaggi della Marvel sono raffigurati in modo "scadente", riporta Gamepur.Gran parte delle critiche giungono perché gli attori che interpretano i personaggi non sono quelli originali dei film, quindi è risultato "strano" vedere ...

Gears 5 e la customizzazione - libertà con riserva concessa daGli sviluppatori : Era senza dubbio Gears 5 uno dei prodotti più attesi sul palco del Convention Center di Los Angeles nel corso della conferenza E3 2019 Xbox. Il nuovo capitolo di una delle esclusive maggiormente iconiche per la console Microsoft non ha deluso le aspettative e si è palesato sugli schermi, sebbene praticamente nullo sia stato il reveal in quella sede per quanto concerne il gameplay ccon cui gli utenti andranno a interfacciarsi pad alla ...

Phoenix Point - il nuovo titolo deGli sviluppatori di XCom - sarà disponibile a settembre : Phoenix Point ha una data di uscita. Il nuovo titolo degli sviluppatori di XCom è stato mostrato attraverso un trailer cinematico durante la diretta streaming di Inside Xbox.Attualmente lo studio di sviluppo non ha mostrato nulla per quanto riguarda il gameplay, tuttavia non dovremo aspettare a lungo, visto che il gioco arriverà molto presto.Anche se il trailer, come riporta VG247, non contiene l'esatta data di uscita, l'account ufficiale del ...

E3 2019 : annunciato l'interessante indie Spiritfarer - il nuovo gioco deGli sviluppatori di Sundered : I creatori di esclusivi giochi indie disegnati a mano, Thunder Lotus, hanno annunciato la loro terza produzione: Spiritfarer. Rivelando il gioco durante l'Xbox E3 Briefing di oggi, Thunder Lotus sottolinea lo scopo dello sviluppatore di offrire un'esperienza che sia allo stesso tempo divertente ed emozionante. Spiritfarer è previsto in uscita nel 2020 su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, PC Windows, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Qui sotto il ...

DaGli ex sviluppatori di Guerrilla scopriamo le atmosfere di Röki in un nuovo trailer : Röki è una "fiaba oscura e contemporanea" realizzata da Polygon Treehouse, ed in vista della presentazione ufficiale attesa in occasione dell'E3 2019 possiamo vedere le atmosfere del gioco in un nuovo interessante trailer, riporta Eurogamer.net.Polygon Treehouse è una casa di sviluppo fondata Dagli ex sviluppatori di Guerrilla Cambridge Tom Jones e Alex Kanaris-Sotiriou. Svelato per la prima volta nel 2017, Röki due anni dopo ha progredito nello ...