Giro di Svizzera – Premiata la fuga di Antwan Tolhoek che si prende la 6ª tappa | Egan

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : la chiusura del Sustenpass costringe l’organizzazione a modificare il percorso dell’ultima tappa : Subisce una modifica non indifferente il percorso del Giro di Svizzera 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico internazionale in corso di svolgimento in questi giorni con la presenza di numerose stelle del panorama mondiale. Le autorità del cantone Uri hanno infatti comunicato che il Sustenpass, che avrebbe dovuto essere la seconda salita della nona ed ultima tappa in programma domenica 23 giugno, resterà chiuso per ragioni ...

Giro di Svizzera - la tappa di oggi Einsiedeln-Flumserberg : percorso - altimetria e favoriti : oggi (giovedì 20 giugno) si correrà la sesta tappa del Giro di Svizzera 2019, 120 km da Einsiedeln a Flumserberg. Sarà la prima frazione decisiva per la classifica generale, con un impegnativo arrivo in salita in cui vedremo lo scontro diretto tra i big. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della sesta tappa del Giro di Svizzera 2019. percorso Dopo la partenza ci sarà un tratto in discesa per dirigersi verso ...

Giro di Svizzera 2019 : Elia Viviani firma la doppietta con una volata da fuoriclasse! Secondo Sagan - quarto Trentin : Elia Viviani concede il bis e si aggiudica la quinta tappa del Giro di Svizzera 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico internazionale. Nonostante un percorso piuttosto movimentato, la frazione si è decisa in volata grazie soprattutto al lavoro della BORA-hansgrohe nel tenere sotto controllo la fuga di giornata. Il fuoriclasse veronese ha dettato legge sul traguardo di Einsiedeln ribadendo la propria ritrovata condizione e ...

Ciclismo : nessuna frattura per Geraint Thomas dopo la caduta al Giro di Svizzera : C’è del sollievo per le condizioni di Geraint Thomas dopo la sua rovinosa caduta nella tappa di ieri al Giro di Svizzera. Il trentatreenne gallese del Team Ineos si è infatti procurato soltanto varie escoriazioni, oltre a un grande spavento. Inizialmente si era temuta una frattura alla clavicola destra, che avrebbe compromesso il percorso del corridore di Cardiff verso il Tour de France, ma nella tarda serata di ieri è giunto un ...

Giro di Svizzera - la tappa di oggi Münchenstein-Einsiedeln : percorso - altimetria e favoriti : Ben 2750 metri di dislivello per la quinta frazione del Giro di Svizzera 2019. 177 km da Münchenstein a Einsiedeln in una giornata che si apre a diversi scenari tattici; con un tracciato alquanto nervoso che presenta una prima parte di continui saliscendi che potrebbero favorire una fuga. Il finale è decisamente incerto, adatto a qualche colpo di mano da parte di uomini coraggiosi; magari gli esperti di Classiche. percorso Dopo soli 5 km di gara ...

Giro di Svizzera 2019 : torna alla vittoria Elia Viviani! Sprint da campione - battuti Matthews e Sagan : Finalmente il ritorno al successo. Dopo tante delusioni può gioire Elia Viviani: il capitano della Deceunick Quick-Step torna a timbrare il cartellino imponendosi nella quarta tappa del Giro di Svizzera 2019, partita da Murten e giunta in quel di Arlesheim. Successo nettissimo per il campione olimpico dell’omnium che nello Sprint ha battuto nettamente tutti i rivali. vittoria numero 72 nella carriera del corridore di Isola della Scala, ...

