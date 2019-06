Giovanni Toti dopo la nomina a coordinatore di Forza Italia | Come ribalto il

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Giovanni Toti - il 65 per cento degli italiani non lo voterebbe" : Non ci sono buone notizie per Giovanni Toti. Da tempo si parla del suo progetto L'Italia in crescita ma il suo soggetto politico non passa la prova dei numeri. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, un nuovo partito guidato dal governatore ligure non raccoglierebbe consensi suf

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia. Cosa c'è dietro la mossa del Cav : «Sono in ritardo, non parlo». Quando Silvio Berlusconi arriva in Senato per l' assemblea dei parlamentari di Forza Italia mancano pochi minuti alle otto della sera. È stata una giornata estenuante di trattative. E, alla fine, la riunione plenaria convocata a Palazzo Madama serve solo per ratificare

Berlusconi nomina Mara Carfagna e Giovanni Toti coordinatori di Forza Italia : Giovanni Toti e Mara Carfagna saranno i coordinatori nazionali di Forza Italia, con il compito di organizzare il partito seguendo le indicazioni di Silvio Berlusconi. A deciderlo è stato lo stesso presidente azzurro, che sembra aprire anche alle ipotesi di primarie e punta al Congresso nazionale del partito da tenere entro l'anno.

Giovanni Toti e Mara Carfagna saranno i nuovi coordinatori di Forza Italia : La vicepresidente della Camera Mara Carfagna e il presidente della Liguria Giovanni Toti saranno i nuovi coordinatori di Forza Italia. Lo ha fatto sapere Silvio Berlusconi in una nota, dopo averlo detto durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari di

Berlusconi sceglie Mara Carfagna e Giovanni Toti come coordinatori di Forza Italia : Il leader del partito non ha risparmiato critiche al governo, definendolo "straziante e indecoroso". E su Matteo Salvini: "Non è intenzionato rompere il centrodestra". Toti: "Berlusconi ha capito che è necessario uno shock nella coalizione"

Silvio Berlusconi - colpo al cuore dal cerchio magico di Arcore? "Chi andrà alla convention di Giovanni Toti" : Una ventina di giorni alla convention di Giovanni Toti al teatro Brancaccio. Evento di rottura. Evento con cui il governatore della Liguria sfida Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, con cui è in rottura da tempo. Fari dunque puntati sul Brancaccio: chi ci sarà? Chi andrà? Chi se ne terr

Silvio Berlusconi a Giovanni Toti : "Chi lascia Forza Italia non ha mai successo" : Silvio Berlusconi continua a ostentare sicurezza nonostante le minacce di uscite da Forza Italia: "Non c'è nessuna paura di fuoriuscite. Chi ha lasciato non ha mai avuto successo. Da sempre credo che non ci sia possibilità di affermarsi per un partito che voglia ripetere l'esperienza di Forza Italia

Giovanni Toti - il sondaggio riservato sul tavolo di Silvio Berlusconi : il suo partito prenderebbe l'1% : Silvio Berlusconi è impegnato su un fronte estero, l'individuazione dei "volti" che guideranno le istituzioni dell'Unione europea e l'incontro giovedì 20 con Angela Merkel e gli altri leader del Ppe per iniziare a discutere sulle nomine in vista dell'insediamento dell'Europarlamento il 2 luglio pros

Forza Italia - i primi tre nomi : chi lascia Silvio Berlusconi per andare con Giovanni Toti : Parte dal Lazio la scissione di Forza Italia? Domani pomeriggio, martedì 18 giugno, i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma (che è anche capogruppo di FI alla Pisana), Pasquale Ciacciarelli e Adriano Palozzi - fa sapere Il Tempo - spiegheranno durante una conferenza stampa alla Camera le

Matteo Salvini - il gran rifiuto a Giovanni Toti : "Con tutto il rispetto - dico no" : Un secco "no", quello di Matteo Salvini a Giovanni Toti. Il vicepremier della Lega, in visita a Recco in Liguria, si tiene ben lontano dai guai in Forza Italia, dove il governatore ligure e Silvio Berlusconi appaiono sempre più distanti. Riferendosi alla convention del prossimo 6 luglio organizzata

Giovanni Toti - caccia ai delusi di Silvio Berlusconi : il piano segreto del governatore : Ma Giovanni Toti vuole candidarsi alla segreteria di Foza Italia con le primarie e senza Silvio Berlusconi o vuole dar vita al suo partito Italia in crescita che andrà in scena il 6 luglio a Roma? Per il momento, riporta il Tempo, si tratta solo di una chiamata della società civile di centrodestra c

Giovanni Toti durissimo contro Silvio Berlusconi : "Il partito unico di centrodestra non lo vuole nessuno" : La battaglia tra Giovanni Toti e Silvio Berlusconi prosegue con un'intervista del governatore Ligure ad affaritaliani.it. Toti risponde alle accuse del Cav, che lo ha definito un "super-nominato". "Tutti in Forza Italia sono stati nominati - premette -. Io sono stato invitato da Berlusconi a scender

Pierferdinando Casini : "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno l'intesa con Matteo Salvini - che vincerà" : "Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vince

Silvio Berlusconi rompe con Giovanni Toti - via alla fusione Forza Italia-Lega : «Toti? L'ho nominato io e ora chiede la democrazia... lui è un nominatissimo...». La "rivoluzione" azzurra può attendere: il Cavaliere ieri ha rotto le trattative con la fronda interna. Quella fronda che fa riferimento al governatore ligure, il quale poche ore prima aveva ribadito che è il momento c