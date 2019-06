Giornata internazionale della giraffa | domenica al Bioparco ‘un animale da record’

11 accessori tech per celebrare la Giornata internazionale del sushi : Preparatevi a spegnere le candeline su una torta fatta di nigiri, hosomaki, gunkan, onigiri, uramaki. Il 18 giugno si festeggia, infatti, l’International sushi Day, la giornata che celebra uno dei cibi più gettonati di oggi, così adorato che sembra quasi che dia assuefazione. Buono, gustoso, leggero e divertente da mangiare, sembra che questo cavaliere della tavola targata Sol Levante non abbia macchia. A parte la pesca selvaggia e quel ...

Giornata internazionale dello yoga : meditare insieme al tramonto : 21 giugno, Solstizio d’Estate. È la notte in cui esotericamente il sole e la luna si uniscono, quando secondo la tradizione Indù, Shiva ha iniziato a trasmettere i propri insegnamenti. Da cinque anni è il giorno in cui si celebra la Giornata internazionale dello yoga, istituita nel 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema ufficiale di quest’anno proposto dalle Nazioni Unite è la consapevolezza nei confronti dei ...

L'Italia si prepara a celebrare la 5ª Giornata internazionale dello Yoga : Iniziano le celebrazioni, dal 16 al 28 giugno, della common Yoga protocol, settimana dedicata a questa pratica millenaria con posture semplici e accessibili a tutti. La giornata internazionale dello Yoga è giunta alla sua quinta edizione (è stata approvata nel 2014 con il consenso record di ben 177 paesi) ed è stata presentata ieri presso l'Ambasciata indiana di via XX Settembre a Roma. Dunque il 21 giugno, solstizio d'estate, sotto la statua ...

Giornata internazionale del bambino - infanzia negata per 690 milioni di minori nel mondo : Jehan, un’adolescente yemenita di 17 anni, è fuggita dalla sua città natale all'inizio della guerra nel 2015. Ha perso la vista all'occhio destro dopo che il marito l’ha picchiata e abusato di lei prima di abbandonarla. Come ricorda Save the Children nel suo rapporto lanciato alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini, vivere l’infanzia è oggi un diritto negato per 690 milioni di minori, quasi 1 su 3 al mondo.

Giornata internazionale contro l’omofobia : la storia di Stefano : Stefano ha 37 anni, è un digital content creator e vive a Milano. Era un adolescente in lotta con se stesso: non riusciva ad accettare la propria omosessualità. Ha subito il bullismo e ha sofferto di disordini alimentari. Dopo anni di dolore, oggi vive finalmente una vita appagante e, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, il 17 maggio, ci ha raccontato come è riuscito a raggiungere quella serenità che non trovava. Mi sono ...

Giornata Mondiale della Metrologia : il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale : Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato Internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un Sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il ...

Neurofibromatosi - il 17 maggio Giornata Internazionale : maggio mese di sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi in Italia, come in gran parte del nel mondo, il 17 maggio monumenti blu e verdi.

Giornata internazionale della Luce : da Leonardo agli Uffizi - i laser danno nuova vita alle opere d’arte : Dalla scienza alla cultura, dalla medicina allo sviluppo sostenibile, per arrivare fino all’arte: come ricorda la Giornata Internazionale a essa dedicata dall’UNESCO, sono molti gli ambiti in cui la Luce e le sue tecnologie hanno apportato un contributo fondamentale. Proprio in concomitanza con la Giornata del 16 maggio, l’italiana Quanta System, controllata da El.En. SpA (Borsa Italiana ELN.MI) e leader a livello mondiale nella ricerca e ...

Giornata internazionale dei Musei : l’importanza di visitare uno spazio museale fin dalla più tenera età : Museo di storia naturale di New York, il sole è appena tramontato: uno scheletro di Tyrannosaurus rex si muove all’improvviso, abbandona il proprio piedistallo e va ad abbeverarsi ad una fontanella. È la scena emblematica di ‘Una notte al museo’, film commedia del 2006 che vede tra i suoi protagonisti, tra gli altri, Robin Williams, Ben Stiller, Owen Wilson e il nostro Pierfrancesco Favino. Un film adatto a tutti, grandi e piccoli, in cui ...

La 35ª Giornata di Serie A Tim e la grande boxe internazionale : gli imperdibili appuntamenti del weekend su DAZN : Da non perdere nel weekend su DAZN: Udinese-Inter, Canelo-Jacobs di boxe, Benetton-Munster nei Playoff del Pro14 Un’altra ricca offerta di sport nel weekend targato DAZN. A partire da stasera, la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 40 eventi sportivi, da poter seguire sia live che on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, rugby, sport americani e motori. Calcio: Udinese-Inter, il ...

Anche a Savona si celera la Giornata internazionale delle ostetriche : Il 4 maggio a Savona in Piazza Sisto IV, dalle 16 alle 18, le ostetriche invitano tutte le donne, le coppie con i loro bambini e l'intera popolazione locale a festeggiare insieme questa giornata. ...

POTENZA : Giornata internazionale del lavoro e della cultura : ...50 Michela Addis, Ordinario di economia e gestione delle imprese, Università di Roma Tre "cultura. Le nuove sfide per il lavoro" 16:10 Gertruda Uscinska, Presidente ZUS, Polonia "Il lavoro ...

Domenica 28 Giornata internazionale della danza sulle punte a Zoomarine : Roma, 26 apr. (Labitalia) - Zoomarine, il più grande parco marino italiano, festeggia la Giornata [...]