Giornata dei rifugiati | Mattarella | “L’accoglienza è un dovere costituzionale Ma nessun

Giornata Mondiale del Rifugiato 2019 in tv : NatGeo sulle tracce dei sopravvissuti del Mediterraneo : Si celebra giovedì 20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato, voluta dall’Assemblea Nazionale dell'ONU e mai come in questi anni necessaria per ricordare a un'opinione pubblica sempre più distratta dalla propaganda le condizioni in cui versano milioni di persone costrette a lasciare le proprie case per guerre, carestie, condizioni economiche indegne alla sopravvivenza.prosegui la letturaGiornata Mondiale del Rifugiato 2019 in tv: NatGeo sulle ...

Giornata Mondiale del Rifugiato 2019 in tv : NatGeo sulle tracce dei sopravvissuti al Mediterraneo : Si celebra giovedì 20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato, voluta dall’Assemblea Nazionale dell'ONU e mai come in questi anni necessaria per ricordare a un'opinione pubblica sempre più distratta dalla propaganda le condizioni in cui versano milioni di persone costrette a lasciare le proprie case per guerre, carestie, condizioni economiche indegne alla sopravvivenza.prosegui la letturaGiornata Mondiale del Rifugiato 2019 in tv: NatGeo sulle ...

Cisl in piazza a Ragusa per la Giornata dei servizi : L’Ust Cisl in piazza San Giovanni a Ragusa per la giornata dei servizi in rete. Un gazebo è stato allestito per incontrare la cittadinanza

Giornata della Marina Militare - Mattarella : “Testimone di cultura dell’Italia e dei valori della Costituzione” : “Le navi ed il personale della Marina Militare nell’assolvimento dei compiti istituzionali, operano, in Italia e all’estero, come avviene ad esempio con l’operazione Atalanta dell’Unione europea, nel contrasto alla pirateria, e con Mare sicuro, nella lotta contro il terrorismo internazionale e per la protezione delle linee di comunicazione e delle infrastrutture nazionali in mare aperto, testimoniando, contemporaneamente, la cultura ...

Balata : «In Giornata decideremo le date dei playout» : «Le date dei playout? Le decideremo in giornata e il presidente ci illustrerà il percorso che lui ha seguito. Spero che tutto si risolverà serenamente così potremo andare a vedere queste partite». Lo ha dichiarato il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, all’indomani della sentenza della Corte federale che ha inflitto al Palermo […] L'articolo Balata: «In giornata decideremo le date dei playout» è stato realizzato da Calcio ...

“Tabacco e la salute dei polmoni” : il 31 Maggio Giornata di riflessione sui rischi associati al fumo : Il 31 Maggio, l’Organizzazione Mondiale della salute celebra il World No Tobacco Day (WNTD), una giornata di riflessione globale sui rischi associati al fumo. La giornata quest’anno è dedicata al tema “Tabacco e la salute dei polmoni”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sponsorizza ogni anno la giornata Mondiale senza Tabacco per richiamare l’attenzione sulla serietà dell’impatto del tabacco sulla salute. Lo smettere di fumare, tema della ...

Allianz - a Milano la Giornata dedicata alle famiglie dei dipendenti : Allianz, Giornata dedicata alle famiglie dei dipendenti. Si è svolta a Milano, con oltre 1.700 partecipanti tra genitori e figli, l'edizione 2019

Fiorentina - il terremoto in serie A all'ultima Giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

Pagelle 38^ Giornata : voti - Highlights e tabellino dei match : Pagelle 38 giornata- Tutto pronto per l’ultimo turno di campionato il quale potrebbe sancire importanti novità sul fronte salvezza e lotta Champions League. Particolare attenzione al match tra Empoli e Inter, sfida di cartello di questo 38°esimo turno. Spazio anche al big match salvezza tra Fiorentina e Genoa, con rossoblù chiamati alla vittoria per tentare […] L'articolo Pagelle 38^ giornata: voti, Highlights e tabellino dei match ...

Giornata dei Parchi : la guida Noemi Evoli e l’Aspromonte al Quirinale : Anche il Parco Nazionale dell’Aspromonte con la guida Noemi Evoli ha fatto parte della delegazione FederParchi– Europarc Italia, guidata dal Presidente Giampiero Sammuri in rappresentanza delle Aree protette italiane, ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio, data che ricorda simbolicamente l’istituzione, nel 1990, dei primi Parchi in Europa (Svezia). Il sistema ...

Ambiente - Simoncini : “La Giornata dei Parchi rilanci lo sviluppo delle aree naturali urbane” : «Centodieci anni fa in Svezia venivano istituiti i primi nove Parchi nazionali europei, evento che rappresentò un punto di svolta fondamentale in tema di conservazione e valorizzazione dell’Ambiente. La Giornata europea dei Parchi, che si celebra proprio in coincidenza con l’epocale iniziativa legislativa voluta nel 1909 dal parlamento del Paese scandinavo, può e deve rappresentare un momento di riflessione sull’imprescindibilità di sviluppare a ...

Milano : la Giornata dei pro e degli 'anti' Salvini : Le strade di Milano oggi sono state il teatro del momento divisivo che sta vivendo il Paese. Da una parte Salvini e i sovranisti europei e dall'altra gli anti-Salviniani, che hanno fatto tutto il possibile per tentare di disturbare la giornata organizzata per celebrare la campagna elettorale della Lega. Il popolo dei sovranisti ha sfilato da Porta Venezia fino in Piazza Duomo, dove il Ministro ha tenuto il comizio conclusivo ...

Pagelle 37^ Giornata : voti - Highlights e tabellino dei match. Udinese verso la salvezza : Pagelle 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Si partirà con Udinese-SPAL, match delicatissimo ai fini della lotta salvezza. Friulani chiamati alla prova del nove per cercare di rimanere ancorati alla Serie A. Dall’altra parte una SPAL ormai salva, ma pronta a vender cara la pelle fino alla […] L'articolo Pagelle 37^ giornata: voti, Highlights e tabellino dei match. Udinese verso la ...

Risultati Serie A - 37^ Giornata : in campo Udinese-Spal - tris dei friulani : Risultati Serie A – 37° e penultimo turno di Serie A. Vicina al termine la stagione regolare, che ha già sancito i verdetti relativi allo scudetto e a due retrocessioni. Si gioca per determinare le altre due squadre che parteciperanno alla Champions, chi entrerà in Europa League con il cerchio che si restringe dopo la vittoria in Coppa Italia della Lazio e quale sarà l’ultima squadra a far compagnia a Frosinone e Chievo in ...