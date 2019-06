Giorgia Meloni | la dritta | Come smascherare il bluff dell' Unione Europea

Elena Donazzan passa con Giorgia Meloni : "Da oggi aderisco a Fratelli d'Italia" : La conferenza stampa di Giorgia Meloni per annunciare l'adesione di Elena Donazzan, assessore all'Istruzione e al Lavoro della Regione Veneto, a Fratelli d'Italia. Così l'onorevole Meloni: "Elena Donazzan aderisce a Fratelli d'Italia. Siamo molto contenti perché viene da una storia di destra, ha una

Giorgia Meloni : “C’è un piano per destrutturare la nostra società attraverso i migranti” : In un'intervista a Radio Cusa Campus la segretaria nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca George Soros e la sinistra: "Non è un caso che a finanziare queste ong ci sia Soros, la finanza speculativa. C'è anche un disegno di destrutturazione della società. È come se si volesse privarci della nostra identità".

Sondaggio Swg per TgLa7 - record di Giorgia Meloni : sale al 6 - 7 per cento - calano Lega e M5s : Perde qualcosina la Lega - pur restando al 37 per cento - perde il M5s e pire il Pd, cresce invece di quasi mezzo punto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato da Enrico Mentana in diretta in generale si nota un leggero calo di consensi per il governo gi

Sondaggi elettorali - Fratelli d’Italia scavalca Forza Italia : Giorgia Meloni davanti a Berlusconi : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 non vede grandi cambiamenti in testa, con la Lega saldamente primo partito davanti a Pd e Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra, però, cambiano gli equilibri alle spalle del Carroccio, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che scavalca Forza Italia.Continua a leggere

Giorgia Meloni - botto storico di Fratelli d'Italia a Cagliari : il partito vola al 12% : A Cagliari vince il centrodestra direttamente al primo turno. Si impone il candidato Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d'Italia, che ottiene il 50,2%dei voti. La candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra, si ferma al 47,7 per cento. E analizzando il voto incassato da Truzzo, spicca il risulta

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio sul caso Whirlpool : "Menzogna di gravità inaudita" : Solo balle da parte di Luigi Di Maio sul caso Whirlpool: il ministro dello Sviluppo Economico e capo politico del M5s, ha dimostrato un'inchiesta di politico.eu, sapeva della chiusura dello stabilimento, così come aveva anticipato anche Carlo Calenda. E sulla vicenda, in una diretta Facebook, si sca

Giorgia Meloni contro la magistratura : "Csm - gli italiani non meritano questo" : Usa parole forti, Giorgia Meloni, per commentare le ultime evoluzioni dell'inchiesta che ha terremotato il Csm e arrivata fino a Luca Lotti: "Sempre più desolante il quadro che emerge dall'indagine sul Csm tra scambi di poltrone e legami poco trasparenti con la politica. Dopo Tangentopoli, ora è il

Mondiale femminile - Giorgia Meloni : “avanti tutta - cariche per la prossima partita” : Successo per l’Italia al Mondiale femminile, spettacolare 0-5 contro la Giamaica. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, scrive su Facebook: “Avanti tutta senza guardare indietro, Azzurre. cariche per la prossima partita”. Prestazione da incorniciare per le ragazze di Milena Bertolini, il successo di oggi ha permesso alla squadra di staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione, adesso ...

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "La promessa tradita sul Pse" - Forza Italia fuori dai giochi? : Altre cannonate di Giorgia Meloni contro il governo di Lega e M5s, che "sarebbe già dovuto essere arrivato al capolinea, tutti i nodi ormai sono venuti al pettine, anche se stanno cercando in qualche modo un'intesa che li faccia tirare avanti ancora un po'". Così la leader di Fratelli d'Italia in un

Pierferdinando Casini : "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno l'intesa con Matteo Salvini - che vincerà" : "Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vince

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Giorgia Meloni smaschera Nicola Fratoianni : "Cannoni contro le navi di immigrati? Il suo delirio sinistro" : Giorgia Meloni ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter dove si vede Nicola Fratoianni in diretta a Rainews24 che dice che la leader di Fratelli d'Italia "propone di 'cannonare' navi". Peccato che la Meloni non ha mai sostenuto questa folle tesi: "Non ho mai chiesto di sparare ad alcuna imbarc

Silvio e Giorgia - c’eravamo tanto amati. Berlusconi e Meloni comunicano solo via social : Si punzecchiano. E sono sempre più distanti. Oramai Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni comunicano attraverso i social con toni da avversari più che alleati. Un botta e risposta che si arricchisce di un post della presidente di Fratelli d’Italia che, com’è noto, non le manda a dire: "Apprendo dalla stampa che ieri (giovedì, ndr) Berlusconi avrebbe detto in una riunione 'la Meloni la vedrei bene in questo governo, visto che faceva la baby sitter ...

Giorgia Meloni rivela : "Fratelli d'Italia diventerà un movimento nuovo - sovranista e alleato alla Lega" : Giorgia Meloni è pronta a cambiare e intende costruire un movimento nuovo, rinnovato. "Il progetto di allargamento di Fratelli d'Italia è stato ampiamente premiato dai cittadini col voto. Ora proseguiamo su questo percorso a passi spediti, per costruire un grande movimento sovranista e conservatore,