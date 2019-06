Gino D’Acampo | dopo il grande successo nel Regno Unito approderà sulla TV italiana

laragnatelanews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Chi èD’Acampo?D’Acampo è lo chef celebrità fiammeggiante che incanta gli spettatori del programma This Morning, programma tv Britannico, con la sua cucinae le battute sfacciate. Ma prima che la stella di 42 anni diventasse famosa,ha avuto un problemino con la legge che lo ha portato in prigione per due anni. Il suo passato criminale non è venuto alla luce fino al 2009 quando è apparso in I’m a Celebrity Get Me Out of Here .è nato a Torre Del Greco, ma si è trasferito a Londra a 19 anni per lavorare nell’Orchard Restaurant di Londra e nel Cambio Restaurant nel Surrey. Il suo passato burrascoso Ha iniziato come cameriere e solo due anni, all’età di 21 anni,ha svaligiato la casa del musicista Paul Young a nord di Londra. Ha rubato £ 4.000 di chitarre e un prezioso disco di platino nel 1998. Fu scoperto quando il ...

