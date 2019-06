Gian Marco Centinaio | il ministro a Leggo | «Puntiamo su turismo e agroalimentare Nel

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in pedana a sorpresa : 2.25 in Toscana - 2.32 sbagliato di pochissimo : Gianmarco Tamberi si è presentato a sorpresa al Meeting Chianti, competizione andata in scena questa sera a Montespertoli (in provincia di Firenze). Il saltatore in alto, reduce dalla deludente eliminazione a quota 2.22 subita in Diamond League a Rabat (Marocco), ha deciso di tornare in gara a tre giorni da quella prestazione deludente: ha superato 2.25 al secondo tentativo, poi ha provato 2.29 (sarebbe stato il suo stagionale) e ha azzardato ...

GF flirt in corso tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte : E’ nato lamore tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte, l’ex gieffino ha postato un video su “Instagram” che ha fatto impazzire i fan degli ex gieffini. Nel filmato Gianmarco ed Erica scendono da un’auto e dopo un balletto, scatta il bacio. Nella casa tra i due era nata una bella amicizia e in tanti tra i follower degli ex gieffini speravano nascesse qualcosa di più. E adesso dopo l’agognato bacio, i commenti dei fan non si fanno ...

Gian Marco Centinaio - il ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani nelle tasche degli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...

Basket - la furia di Gianmarco Pozzecco : “In questo palasport - in tali condizioni - non si può giocare. Chi piange fa schifo” : Forse più del risultato stesso di gara-5 della finale scudetto tra Venezia e Sassari, andata alla Reyer per 78-65, a far parlare è l’infuocata conferenza stampa di un Gianmarco Pozzecco che definire furioso è poco. In sala stampa, dopo aver visto Stefano Gentile infortunarsi (possibile lesione muscolare) e un taliercio contemporaneamente vittima del caldo e delle trombette distribuite a tutti gli spettatori, con le ovvie conseguenze sul ...

Atletica - Diamond League 2019 : Gianmarco Tamberi delude a Rabat - tre nulli a 2.22 : Brutta controprestazione di Gianmarco Tamberi a Rabat (Marocco) dove si sta disputando la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il marchigiano, reduce dal buon 2.28 saltato un paio di settimane fa al Golden Gala di Roma, ha commesso tre errori insoliti a 2.22, una misura relativamente bassa e che non dovrebbe creare particolari problemi a un fuoriclasse come l’azzurro. Il 27enne aveva annunciato battaglia alla vigilia ...

Docente di giorno - drag queen di notte. Storia di Gianmarco : “Così in discoteca racconto il dramma dei migranti” : Le parrucche sono vistose, non c’è che dire, e riposano in salotto insieme alle due lauree in Lettere. È qui, nel suo piccolo appartamento nel centro di Bologna, che dopo un’abbondante ora di trucco Gianmarco Marabini, insegnante di 30 anni, si trasforma in Kaya Mignonne. “Sono aspirante Docente di giorno, drag queen di notte. E sono felice di fare entrambe le cose”. Dopo gli studi all’Alma Mater e alcune supplenze, ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara : appuntamento il 16 giugno a Rabat in Diamond League : Gianmarco Tamberi tornerà in pedana domenica 16 giugno in occasione della sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena a Rabat (Marocco). Il marchigiano, reduce dal 2.28 saltato al Golden Gala, andrà a caccia di un nuovo volo di lusso e proverà a superare il muro dei 2.30. Il 27enne sarà alla terza presenza al Meeting Mohammed VI, fu sesto nel 2016 con 2.25 e secondo nel 2017 con 2.27. Il Campione d’Europa ...