GF 16 Martina Nasoni contro Francesca De Andrè

GF - Martina Nasoni su Francesca De Andrè : 'Strilla ma di intelligente dice poco' : A poche settimane dalla sua vittoria al Grande Fratello, Martina Nasoni ha rilasciato un'intervista molto interessante a Spy: sul nuovo numero della rivista di gossip, infatti, sono riportate le dichiarazioni della giovane su alcuni "colleghi" di reality. Le parole meno carine, la ragazza le ha usate per commentare il suo conflittuale rapporto con Francesca De Andrè: secondo la 21enne, la compagna d'avventura si è comportata male spesso e ...

Martina Nasoni e Daniele non si nascondono : bacio in pubblico e presentazioni in famiglia : I riflettori sul Grande Fratello 16 si sono spenti da circa una settimana, con la vittoria di Martina Nasoni su Enrico Contarin. A quanto pare, però, il bel momento della tatuatrice sembra non essere finito qui, perché l'ex gieffina si sta frequentando con Daniele Dal Moro. Durante la convivenza forzata, i due ex coinquilini avevano mostrato di essere incompatibili caratterialmente. Tuttavia lo stesso Daniele, nell'ultima puntata del ...

Martina Nasoni sul flirt con Irama : 'Non c'è mai stato nulla tra noi' : Martina Nasoni dopo aver vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello è uno di personaggi più discussi. La ragazza originaria di Terni, attraverso un'intervista ha fatto chiarezza sulle voci di un presunto flirt con Irama. Da quando è uscito allo scoperto che Martina ha fatto da musa al cantante di Amici, per la scrittura del brano 'La ragazza col cuore di latta' il gossip è impazzato. In molti hanno pensato che la ragazza abbia raccontato ...