Germania-Serbia U21 | diretta streaming e tv | ecco dove vederla

Calcio - Europei under 21 2019 : in campo il Girone B. Spazio a Danimarca-Austria e Germania-Serbia : Seconda giornata che, come abbiamo visto ieri con il raggruppamento A, quello nel quale è impegnata l’Italia, può risultare già decisiva per quanto riguarda gli Europei under 21 di Calcio. Scendono in campo oggi, ai soliti orari (18.30 e 21.00), le compagini che formano il Girone B. Andiamo a scoprire ciò che ci aspetta e quali verdetti saranno emessi. La Germania è la detentrice del titolo e una delle grandi favorite alla vittoria finale. ...

Germania-Serbia - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il Campionato Europeo Under 21 di calcio prosegue quest’oggi in Friuli-Venezia Giulia con la seconda giornata del Gruppo B, in cui spicca la super-sfida tra la Germania e la Serbia. I tedeschi sono i campioni in carica ed hanno esordito con una convincente vittoria per 3-1 sulla Danimarca, mentre i serbi hanno deluso le aspettative uscendo sconfitti per 2-0 dal primo incontro con l’Austria. La selezione teutonica è in testa alla ...