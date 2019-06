Germania-Serbia | Europei Under21 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il Campionato Europeo Under 21 di calcio prosegue quest’oggi in Friuli-Venezia Giulia con la seconda giornata del Gruppo B, in cui spicca la super-sfida tra lae la. I tedeschi sono i campioni in carica ed hanno esordito con una convincente vittoria per 3-1 sulla Danimarca, mentre i serbi hanno deluso le aspettative uscendo sconfitti per 2-0 dal primo incontro con l’Austria. La selezione teutonica è in testa alla classifica con 3 punti alla pari con l’Austria e con lo scontro diretto decisivo per il primato all’orizzonte, mentre la squadra allenata da Goran Djorovic è ormai ad un passo dall’eliminazione ed è sostanzialmente costretta a vincere le prossime due partite per rimanere in corsa per le semifinali. L’incontro tra, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21, comincerà ...

