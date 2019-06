Francesca De André offende Taylor Mega | Cambio gli uomini come le mutande

Francesca De André contro l'ex fidanzato Giorgio : "Con lui solo indifferenza. Ora c'è Gennaro Lillio" : Francesca De André è tornata a parlare, seppur indirettamente durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello, del suo ex fidanzato Giorgio. "Qual è – gli hanno chiesto – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?". "Ragazzi – ha risposto - direi l'indifferenza? Se si chiama ex u

Gennaro Lillio e Francesca De André/ "Appena usciti dal GF? Abbiamo fatto l'amore!" : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè raccontano cosa hanno fatto una volta fuori dal Grande Fratello 2019: l'amore in una stanza d'albergo.

Francesca De André e Giorgio - non è ancora finita : succede davanti a Gennaro : Il Grande Fratello è finito da un pezzo ma di Francesca De André e Giorgio si continua a parlare. La nipote di Faber infatti si è espressa ancora una volta sull’ex durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello, e le parole, ovviamente, non sono state positive. “Qual è – gli hanno chiesto – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?”. “Ragazzi – queste le sue parole –, direi l’indifferenza? Se si chiama ‘ex’ un motivo ci ...

Francesca De André e Giorgio - le parole di lei dopo il Gf : Gennaro presente : Giorgio e Francesca dopo il Gf, le parole durante Obbligo o Verità Tutti sapete ormai perché Francesca e Giorgio si sono lasciati al Grande Fratello: la nipote del famosissimo cantautore è stata tradita e questo l’ha spinta, pur essendo ancora innamorata, a mettere un punto a tutto. A beneficio di Gennaro Lillio, chiaramente, visto che […] L'articolo Francesca De André e Giorgio, le parole di lei dopo il Gf: Gennaro presente ...

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè ecco dove hanno fatto l’amore… il racconto : I due ex concorrenti del Grande Fratello; Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si raccontano Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno preso parte al gioco ‘Obbligo e Verità’ del Grande Fratello. E ovviamente il video di questa sorta di intervista è stato prontamente pubblicato sul sito ufficiale del reality della d’Urso. Ed è stata soprattutto … Continue reading Gennaro Lillio e Francesca De Andrè ecco dove hanno fatto l’amore… ...

Taylor Mega - ancora guerre dopo il Gf : Francesca De André senza freni : Gennaro e Francesca, dichiarazioni a Obbligo o Verità Durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello è stato chiesto a Francesca De André di imitare Taylor Mega e quello che ne è venuto fuori non è stato propriamente un bello spettacolo, nel senso che se Gennaro e Francesca si sono fatti due risate Taylor […] L'articolo Taylor Mega, ancora guerre dopo il Gf: Francesca De André senza freni proviene da Gossip e Tv.

Martina Nasoni e le sue dichiarazioni velenosissime contro Francesca De Andrè : Martina Nasoni rilascia un’intervista dove parla anche di Francesca De Andrè, parole non al miele Martina Nasoni, 21 anni, intervistata dal settimanale Spy si è scagliata contro Francesca De André. La vincitrice della sedicesima edizione del “Grande Fratello” non ha speso belle parole parlando della coinquilina. Martina Nasoni afferma che Francesca De André spesso strilla senza dire nulla di … Continue reading Martina ...

Francesca De Andrè e Gennaro parlano della loro prima notte : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè scherzano sulla loro prima notte: la confessione Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno preso parte al gioco ‘Obbligo e Verità’ del Grande Fratello. E ovviamente il video di questa sorta di intervista è stato prontamente pubblicato sul sito ufficiale del reality della d’Urso. Ed è stata soprattutto una loro risposta che ha acceso gli animi dei loro tantissimi fan. Di cosa si tratta? In ...

GF - Martina Nasoni su Francesca De Andrè : 'Strilla ma di intelligente dice poco' : A poche settimane dalla sua vittoria al Grande Fratello, Martina Nasoni ha rilasciato un'intervista molto interessante a Spy: sul nuovo numero della rivista di gossip, infatti, sono riportate le dichiarazioni della giovane su alcuni "colleghi" di reality. Le parole meno carine, la ragazza le ha usate per commentare il suo conflittuale rapporto con Francesca De Andrè: secondo la 21enne, la compagna d'avventura si è comportata male spesso e ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè provoca sui social e il web infiamma : "Il cuore che ho io, voi ve lo potete solo sognare", il post dell'ex gieffina che scatena gli haters

Francesca De André e Gennaro Lillio dal Grande Fratello a Temptation Island Vip? La risposta sibillina : Si sono conosciuti e avvicinati al Grande Fratello 2019 al punto che Francesca De André, dopo aver chiuso con il suo ex Giorgio Tambellini, ha deciso di lasciarsi andare con Gennaro Lillio e ora la loro frequentazione prosegue al di fuori del contesto televisivo. Presto, però, i due potrebbero tornare davanti alle telecamere perché alcune voci di corridoio li vorrebbero in lizza per partecipare a Temptation Island Vip. Ecco quindi che, ...

Martina Nasoni vs. Francesca De Andrè : "Strilla ma dice poco di intelligente" : Vinto a sorpresa il Grande Fratello 16, Martina Nasoni è tornata alla vita 'reale' con 100.000 euro in tasca e una popolarità decisamente inaspettata. Intervistata dal settimanale Spy, la 21enne ha rivendicato con orgoglio la propria semplicità, rispetto a compagni d'avventura che parrebbero aver indossato una maschera, pur di apparire. Su tutte, la chiacchierata Francesca De Andrè. Non ho giocato, sono stata sempre me stessa, soprattutto ...

“Francesca De André non c’è”. Solo - soletto in piscina Gennaro non resiste : e parla : A pochi giorni dall’uscita della casa del Grande Fratello, continua a tenere banco la storia tra Francesca De Andrè e Gennaro De Lillio. La storia d’amore più chiacchierata del momento regala infatti un nuovo spunto. Colpa, o merito, di una storia su Instagram postata da Gennaro. Nel filmato si nota subito l’assenza di Francesca De André. Mentre Gennaro Lillio è in compagnia di Giovanni Ciacci. Tra i due, al mare, scatta un “duello” ...

Il mio cuore ve lo sognate! La provocazione di Francesca De André : Francesca De André ha scritto un nuovo messaggio al vetriolo destinato al popolo del web, rivolgendosi in particolare ai suoi hater. L'ormai ex gieffina del Grande Fratello 16, Francesca De André, continua a far parlare di sé. Questa volta la figlia di Cristiano De André ha scritto su Instagram un messaggio provocatorio destinato agli internauti, in particolare a coloro che usano spesso e volentieri riportare in rete delle critiche ...