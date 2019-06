Francesca De André e Gennaro Lillio | la verità sulla prima notte insieme

GF 16 Martina Nasoni contro Francesca De Andrè : Martina Nasoni la vincitrice del “GF 16” è contro Francesca De Andrè: «Strilla, ma fondamentalmente di intelligente, a volte, dice poco». Nella casa, le due ex inquiline sembravano essere amiche, poi una volta uscite, non è così. In un’intervista al settimanale Spy!, la vincitrice non le avrebbe mandate a dire a Francesca De Andrè. Martina Nasoni inizia l’intervista descrivendo le sensazioni della vittoria: «Non me ...

GF 16 Martina Nasoni punta il dito contro Francesca De Andrè : GF 16 Martina Nasoni contro Francesca De Andrè: «Strilla, ma fondamentalmente di intelligente, a volte, dice poco». Nella casa, le due ex inquiline sembravano essere amiche, poi una volta uscite, non è così. In un’intervista al settimanale Spy!, la vincitrice non le avrebbe mandate a dire a Francesca De Andrè. Martina Nasoni inizia l’intervista descrivendo le sensazioni della vittoria: «Non me l’aspettavo proprio. Enrico Contarin è ...

Francesca De André contro l'ex fidanzato Giorgio : "Con lui solo indifferenza. Ora c'è Gennaro Lillio" : Francesca De André è tornata a parlare, seppur indirettamente durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello, del suo ex fidanzato Giorgio. "Qual è – gli hanno chiesto – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?". "Ragazzi – ha risposto - direi l'indifferenza? Se si chiama ex u

Francesca De André e Giorgio - le parole di lei dopo il Gf : Gennaro presente : Giorgio e Francesca dopo il Gf, le parole durante Obbligo o Verità Tutti sapete ormai perché Francesca e Giorgio si sono lasciati al Grande Fratello: la nipote del famosissimo cantautore è stata tradita e questo l’ha spinta, pur essendo ancora innamorata, a mettere un punto a tutto. A beneficio di Gennaro Lillio, chiaramente, visto che […] L'articolo Francesca De André e Giorgio, le parole di lei dopo il Gf: Gennaro presente ...

Martina Nasoni e le sue dichiarazioni velenosissime contro Francesca De Andrè : Martina Nasoni rilascia un’intervista dove parla anche di Francesca De Andrè, parole non al miele Martina Nasoni, 21 anni, intervistata dal settimanale Spy si è scagliata contro Francesca De André. La vincitrice della sedicesima edizione del “Grande Fratello” non ha speso belle parole parlando della coinquilina. Martina Nasoni afferma che Francesca De André spesso strilla senza dire nulla di … Continue reading Martina ...

GF - Martina Nasoni su Francesca De Andrè : 'Strilla ma di intelligente dice poco' : A poche settimane dalla sua vittoria al Grande Fratello, Martina Nasoni ha rilasciato un'intervista molto interessante a Spy: sul nuovo numero della rivista di gossip, infatti, sono riportate le dichiarazioni della giovane su alcuni "colleghi" di reality. Le parole meno carine, la ragazza le ha usate per commentare il suo conflittuale rapporto con Francesca De Andrè: secondo la 21enne, la compagna d'avventura si è comportata male spesso e ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè provoca sui social e il web infiamma : "Il cuore che ho io, voi ve lo potete solo sognare", il post dell'ex gieffina che scatena gli haters

Francesca De André e Gennaro Lillio dal Grande Fratello a Temptation Island Vip? La risposta sibillina : Si sono conosciuti e avvicinati al Grande Fratello 2019 al punto che Francesca De André, dopo aver chiuso con il suo ex Giorgio Tambellini, ha deciso di lasciarsi andare con Gennaro Lillio e ora la loro frequentazione prosegue al di fuori del contesto televisivo. Presto, però, i due potrebbero tornare davanti alle telecamere perché alcune voci di corridoio li vorrebbero in lizza per partecipare a Temptation Island Vip. Ecco quindi che, ...