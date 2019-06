France Football | per arrivare a Neymar servono 600 milioni

Arresto Platini – Scandali - favori e compensi gonfiati : quell’inchiesta di France Football che aveva anticipato tutto… : La notizia è di qualche ora fa: messo in stato di fermo l’ex calciatore della Juve e presidente Uefa Michel Platini. La motivazione è legata all’inchiesta in merito all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. Calcio sotto shock: arrestato Platini per corruzione [DETTAGLI] Emersa la notizia, torna alla ribalta anche l’inchiesta di France Football del gennaio 2013. Si leggeva di un incontro top secret ...