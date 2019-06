Fortnite | anche Epic Games difende la sua politica di microtransazioni davanti ai

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019)è stato un argomento di dibattito in tutto il Regno Unito da quando il Principe Harry, duca di Sussex, ha affermato che il gioco dovrebbe essere vietato.ed Electronic Arts hanno presenziato alla sessione con l'UK Parliament's Digital, Culture, Media, and Sport Committee. Quando le società sono state interrogate riguardo al commento del Principe, hanno ammesso di non aver raccolto i dati corretti necessari da presentare alla commissione.Tuttavia, come riportaIntel, il legale di, Canon Pence, ha dichiarato: "Il nostro sforzo inè quello di creare una forma divertente, giusta, flessibile, coinvolgente e generosa di intrattenimento interattivo".Leggi altro...

