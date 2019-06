Formula 1 – In Francia si parla solo della penalità di Vettel | Verstappen spiazza tutti

Formula 1 – I piloti diventano calciatori - da Leclerc a Ricciardo : tutti in campo per Jules Bianchi al Gp di Francia : piloti in campo per una giusta causa: Ricciardo, Leclerc, Gasly e Massa diventano calciatori per Jules Bianchi E’ tutto pronto al Paul Ricard per il nuovo round della stagione 2019 di Formula 1. Dopo la gara di Montreal e tutto il caos che ne è conseguito, i piloti sono adesso carichi e motivati a tornare in pista e battagliare per andare a caccia della vittoria e di un buon risultato. In attesa di ascoltare le parole dei piloti ...

Formula 1 - Raikkonen fiducioso in vista del Gp di Francia : “avremo delle novità che dovrebbero aiutarci” : Il pilota dell’Alfa Romeo ha parlato in vista del Gp di Francia in programma domenica, rivelando di attendersi alcuni miglioramenti Il Gp di Francia si avvicina, Kimi Raikkonen ha intenzione di invertire la rotta dopo un inizio balbettante. La classifica piange, per questo motivo l’Alfa Romeo porterà delle novità sulle C-38 del finlandese e di Giovinazzi, così da ridurre il gap con le avversarie. Interrogato alla vigilia del ...

Formula 1 : GP di Francia a Le Castelet - domenica in tv su Sky : Torna nel weekend l'appuntamento con il campionato mondiale di Formula 1 2019 che, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, farà tappa a Le Castelet per il Gran Premio di Francia. Il circuito "Paul Ricard" ospiterà l'ottava gara del calendario stagionale, formato da 21 appuntamenti totali. Una stagione fin qui a senso unico, con la Mercedes vincitrice in 7 gare su 7 e Lewis Hamilton (trionfatore in 5 GP) già ampiamente al comando della ...

Formula 1 - la Honda vara in Francia la power unit Spec 3 : Red Bull sull’orlo della penalizzazione : La Honda monterà sulle due Red Bull di Verstappen e Gasly il terzo motore di questo Mondiale, l’ultimo consentito prima della penalizzazione Novità importanti per la Red Bull in vista del Gran Premio di Francia, dove sia Verstappen che Gasly potranno usufruire della power unit Spec 3 della Honda. Testato al banco, questo propulsore ha mostrato un incremento di potenza, non paragonabile però a quella generata dalla Spec 3 introdotta ...

Formula 1 – La Mercedes inizia a ‘barcollare’? Wolff ammette : “a Montreal primi campanelli d’allarme - ecco cosa ci aspettiamo dalla Francia” : Toto Wolff, i campanelli d’allarme di Montreal e la battaglia del Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes alla vigilia del Gp di Francia Un nuovo weekend di gara di Formula 1 è pronto a partire: domani i piloti saranno protagonisti del giovedì dedicato a fan stampa sul circuito di Paul Ricard, per poi concentrarsi da venerdì mattina sul lavoro da svolgere a bordo delle loro monoposto per le prove libere del Gp di ...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...

Formula 1 – La Ferrari in Francia con importanti novità - ma Binotto frena l’entusiasmo : “non sarà la soluzione ai problemi” : Mattia Binotto ed il lavoro Ferrari in vista del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino alla vigilia della gara del Paul Ricard E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà ...

Formula 1 – Leclerc motivato in vista del Gp di Francia : “sono convinto di poter fare bene” : Charles Leclerc carico e motivato in vista del nuovo appuntamento stagionale: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà ...

Formula 1 – Vettel riparte dalla Francia : le parole del ferrarista in vista della gara al Paul Ricard : Vettel pronto a lasciarsi alle spalle la delusione di Montreal: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà sicuramente a caccia ...

Formula 1 - il circus torna in Europa per il Gp di Francia : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Ottavo appuntamento della stagione di Formula 1, il circus fa tappa sul circuito Paul Ricard per il Gran Premio di Francia Archiviato il Gp del Canada con tutta la sua coda polemica, il circus torna in Europa per il Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. En plein di vittorie Mercedes fino a questo momento, sette su sette per le Frecce d’Argento, aiutate e non poco dai commissari a Montreal, dove ...

Formula 1 – La Ferrari ha deciso - nei Gp di Canada e Francia niente logo ‘Mission Winnow’ : ecco il motivo : La Ferrari correrà nei Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow: la scuderia di Maranello sostituirà il title sponsor con un riferimento ai 90 anni del Cavallino, come già accaduto in Auastralia Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: la Ferrari correrà i Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow. Lo sponsor, resterà comunque title partner della scuderia di Maranello per l’intera stagione 2019, ma non ...