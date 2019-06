Fondazione Giovan Battista Baroni | 4 bandi nel 2019 per l’inclusione sociale delle

Oltre 1 milione e 750 mila euro investiti sui giovani da Fondazione Bracco : milano, 20 mag. (AdnKronos) - Oltre 1 milione e 750 mila euro investiti in 7 edizioni, 1.954 candidature di giovani tra i 19 e i 35 anni, neolaureati in cerca di occupazione oppure impegnati in un percorso formativo. Sono queste le cifre del progetto 'Diventerò' di Fondazione Bracco. Selezionati per