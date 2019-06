Figliomeni | sport ‘scuola di vita’ | bene progetto Roma Volley

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019)– “Lorappresenta un’esperienza fondamentale nella vita dei giovani, in quanto oltre a favorire un armonico sviluppo del corpo, e’ una occasione di divertimento e socializzazione. Potremmo definirlo ‘una scuola di vita’ che insegnera’ ai nostri ragazzi il rispetto delle regole e degli altri. Accolgo quindi con grande piacere l’invito per questa mattina alla presentazione delClub’, la nuova realta’iva della Capitale, che unisce per la prima volta nel panorama delcapitolino le squadre maschili e femminili di massimo livello”. Lo dichiara Francesco, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. “Durante questo incontro che avverra’ in Campidoglio, presso la sala Laudato si’, saranno presentati anche ...