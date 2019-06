FIBA 3×3 World Cup 2019 | domani le ultime due gare del girone D | l’Italia sfida Russia e

sportfair

(Di giovedì 20 giugno 2019)3×3Cup, Amsterdam.le Azzurre giocano cone Indonesia La Nazionale Femminile Open 3×3 tornain campo ad Amsterdam, per leduedelD di Qualificazione della3×3Cup, il campionato del mondo, dovesi è presentata da squadra campione in carica. Alle 11:15 incontra la, anch’essa imbattuta, e poi alle 14:15 l’Indonesia (in diretta sulla pagina YouTube,3×3). “Giochiamo duefondamentali, a cui arriviamo dopo aver battuto Nuova Zelanda e l’Ucraina dove le ragazze hanno vinto con grande carattere e forza –spiega Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 che aggiunge- La gara con lasignifica il primo posto nel, ma laè anche la squadra vice-campione del Mondo e Campione d’Europa, il che significa che lo scorso anno ha perso solo con ...

