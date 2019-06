motorinolimits

(Di giovedì 20 giugno 2019) Prima giornata del GP di Francia per la: gli ingegneri hanno iniziato a preparare il lavoro del venerdì e hanno accompagnato Charles Leclerc e Sebastian Vettel nella loro prima ricognizione in pista, nella quale hanno percorso a piedi i 5.842 metri del Paul Ricard. Per entrambi c’è stato il consueto incontro con i giornalisti. … L'articolo: “Speriamo diunavanti” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Ferrari: “Speriamo di poter fare un passo avanti” - MotoriNoLimits : Ferrari: “Speriamo di poter fare un passo avanti” - MeTrOiD700 : @mara_sangiorgio Speriamo ?? una volta dico una volta che ci vada bene ????????Sempre Forza FERRARI???? -