FCA-Renault - Bolloré | Nessuna nuova offerta sul nostro tavolo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il gruppo Fiat Chrysler non ha presentato ai vertici dellaunaproposta di fusione. "Al momento non c'è nulla. L'è stata ritirata", ha precisato Thierry, amministratore delegato del costruttore francese in occasione della presentazione dellaTriber aDelhi.Il rammarico per la fusione saltata. Il manager ha inoltre espresso il proprio rammarico per il fallimento del matrimonio con la FCA sulla falsariga di quanto espresso dal presidente Jean-Dominique Senard nel corso dell'ultima assemblea degli azionisti. "Sicuramente i rimpianti in questo tipo di situazioni sono abbastanza normali", ha affermatosenza voler entrare nel merito del ruolo avuto dal governo francese nella decisione del gruppo italo-americano di ritirare l'. "Ciò che sarà in futuro non lo so", ha quindi ...

