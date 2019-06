Fca conferma il piano di investimenti da 5 miliardi in Italia

Borse - piazze Ue in lieve progresso dopo il voto che conferma maggioranza a partiti europeisti. Fca vola a +17% : Borse europee in lieve progresso dopo la chiusura delle urne con la conferma che le forze europeiste tradizionali restano maggioranza nel Parlamento Ue nonostante il boom dei sovranisti in Italia e Francia. A Piazza Affari in luce Fca, che a valle della proposta di fusione con Renault in avvio non riusciva a far prezzo e quando è entrata in contrattazione ha segnato un +17 per cento mentre la controllante Exor avanza del 10 per cento. In ...